Hustý provoz, kličkování v úzkých průjezdech mezi zaparkovanými auty na sídlišti či jízda mimo zpevněnou komunikaci patří k situacím, se kterými se musí vypořádat řidiči sanitek. K tomu musí brát ohled na pacienta, kterého vezou.

Jelikož jsou na řidiče Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) kladeny vysoké profesní požadavky, musí si své znalosti a dovednosti průběžně obnovovat. K tomu slouží pravidelná cvičení a jedno z nich uspořádala sama záchranná služba ve vlastní režii. Odstartovalo v úterý 12. září v bývalém vojenském areálu v Ralsku a pětidenní cvičení absolvuje přibližně 150 řidičů.

„K jejich školení využíváme různé možnosti, spolupracujeme s Autoklubem ČR a s Českou kanceláří pojistitelů, jezdíme na polygon. Organizace cvičení vlastními silami byl ale určitě krok správným směrem. Vycházíme z praxe a zaměřujeme se opravdu na to, co může potkat nás v Libereckém kraji. Školíme sami sebe, což je samozřejmě i silný tmelící moment,“ sdělil ředitel ZZS LK Luděk Kramář.

Na účastníky cvičení čekají čtyři stanoviště a během jejich absolvování se seznámí s novinkami v dopravních předpisech, které se týkají vozů s právem přednostní jízdy, a s rozbory dopravních nehod vozidel záchranných služeb a dalších složek Integrovaného záchranného systému v uplynulých měsících. Osvěží si manipulaci s transportní technikou vozidel ZZS a postupy běžné údržby. V praxi si osvojí jízdu s vozíky na hromadné postižení osob.

„Součástí cvičení je i ověření nezávislosti při mimořádných událostech, zřízení mobilního stanoviště krajského zdravotnického operačního střediska a vytvoření síťového připojení. V neposlední řadě na každého řidiče samozřejmě čeká nácvik jízdy ve ztíženém terénu či jízdy podle mapy a souřadnic v neznámém terénu,“ informoval mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.

Jejich kolegové si zase ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje cvičí zásahy při hromadném neštěstí, konkrétně řádění vichřice a její následky. V terénu je zřízeno i samostatné operační středisko, které pracuje ze štábního vozu přímo na místě. Během třídenního cvičení se vystřídá zhruba 80 zaměstnanců záchranné služby.

„Velká cvičení z uplynulých let nám ukázala některé nedostatky, na které se při tomto cvičení v menším rozsahu chceme zaměřit,“ zdůraznil Kramář s tím, že každý den se proto několikrát opakuje cvičení se stejným námětem, ale v jiném složení posádek. „Prioritou nácviku pro nás v tuto chvíli není ošetření pacientů, to umíme. Nacvičujeme zejména vše, co souvisí s příjezdem na místo události, s tříděním pacientů a také s jejich odsunem k další zdravotní péči,“ doplnil

Podobná cvičení s menším rozsahem, na nichž se ale v různých úlohách vystřídá vyšší počet lékařů a záchranářů, plánuje ZZS LK opakovat i v budoucnu. „Při těch menších se ale můžeme zaměřit opravdu na detaily, které chceme pilovat, abychom v praxi pomáhali co nejlépe a nejefektivněji,“ uzavřel Kramář.