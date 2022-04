„Po opuštění skupiny založil ve Cvikově Cvikovské Žoldnéře. To jsem se stala oficiální členkou a začala se podílet na vystoupeních,“ svěřila se Lenka Grohmanová. Zatímco zájem jejího otce o historický šerm opadl, jeho potomci se rozhodli v koníčku pokračovat a založit si vlastní skupinu. V tu dobu bylo Lence necelých dvaadvacet let, její bratr byl o tři roky mladší. Zrodila se tak skupina historického šermu (SHŠ) Garde.

„Uvědomila jsem si, že jsem ‘ženská‘, co bude šéfovat chlapům, a ti mi budou dělat to tzv. garde. Název byl tak na světě,“ podotkla Grohmanová. Na počátku tříčlenná skupina tak oficiálně vznikla v květnu roku 2015. „Začátek nebyl zcela jednoduchý, ale ustáli jsme to. Když táta viděl, že jsme začali jezdit a vystupovat, tak se to v něm opět probudilo a nastoupil k nám do skupiny. Časem se přidala i mamka, tak ‘šéfuji‘ celé své rodině,“ dodala se smíchem Lenka.

Aktuálně má skupina devět členů, šermířsky aktivních jich je pět. Nechybí ani kuchař, který se jim při vystoupeních stará o doplnění energie. Skupina historického šermu Garde se účastní různých plesů, slavností, bitev, společenských a kulturních akcí, dětských dnů a táborů. Podílí se na pořádání pálení čarodějnic ve Cvikově a pro letošní rok chystají stezku odvahy.

Zdroj: DeníkNemají vytyčené určité historické období, zabývají se obdobím gotiky a účastní se husitských bitev a třicetileté války. Nejsou jim okrajově cizí ani piráti. Pokud to jde, nenechají si ujít pirátskou bitvu na jezeře Chmelař v Úštěku.

„Když jezdíme s vlastním vystoupením, určitě se nebráníme pohádkovým námětům, právě naopak, pohádky hrajeme moc rádi. Jednou jsme dokonce při pohádkové stezce u spřátelené skupiny ztvárnili Sněhurku a sedm trpaslíků a moc jsme si to užili,“ zavzpomínala s úsměvem na rtech zakladatelka. Mezi jejich oblíbené akce patří slavnosti v Jablonném v Podještědí, vystoupení v Domovu pro osoby se zdravotním postižením Kytlice či gotická bitva na hradě Houska. Také jsme navázali spolupráci s majiteli objektu Karlova údolí na území Šluknova, které podporujeme,“ doplnila.

Na první květnovou sobotu připravili bitvu „Démon Midgar“, která proběhne v rámci Cvikovského Hřmění v areálu kynologického klubu ve Cvikově, a bude se odehrávat v duchu fantasy gotiky. Příběh navazuje na předešlé bitvy, kdy mezi sebou bojovali dva bratři, kteří mezi sebou nakonec našli smíření. „Vesničané při práci probudí zlo, a tak se ven dostane démon Midgar, kterého může vrátit zpět zázračné dítě, které se rodí jednou za mnoho let. Toto dítě vyrůstá v té vesnici a opatruje ho starý mnich, nikdo jiný z obyvatel o něm neví,“ přiblížila děj plánované události Grohmanová.

Pro všechny členy cvikovské skupiny historický šerm představuje koníček, který je baví. Každý rok jezdí i charitně. Naplňuje je pocit, že někoho rozesmáli, udělali radost. „Jsme všeobecně taková jedna velká rodina a trávíme spolu mnoho času i mimo šerm. Slavíme spolu narozeniny, svátky, čarodějnice, trávíme spolu dovolené, vzájemně si pomáháme, hrajeme si a i to je vlastně náplní Garde,“ uzavřela vyprávění Lenka Grohmanová.