Petra Hámová dnes 15:55

/FOTO/ V nouzi poznáš přítele a nemusí to být ani blízký kamarád. To každoročně potvrzuje parta motorkářů Cvikovští Sršni, která sdružuje milovníky rychlých kol ze Cvikova a okolí. Tradiční jarní žehnání motorek spojují již několik let s dobročinnou sbírkou. Letos pro čtyřletého Samuela, který se potýká s celou řadou onemocnění.