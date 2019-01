Českolipsko /+ PŘEHLED VEŘEJNÝCH SBÍREK/ – Zájem lidí pomoci těm, které postihly ničivé záplavy, na Českolipsku stoupá.

Materiální sbírka ze Zákup poputuje do obce Rudník v Krkonoších. | Foto: Deník/Vít Černý

Ve Cvikově například radní uvolnili dvacet tisíc korun pro obec Kly na Mělnicku. Ta se stala společně se Zálezlicemi symbolem velké povodně v roce 2002. Jak řekl místostarosta Cvikova Jaroslav Švehla (ODS) peníze jdou na nákup prostředků na odstranění prvotních povodňových škod.

„V pátek nebo v sobotu tam vše odvezou naši dobrovolní hasiči. Ti budou také pomáhat s odstraňováním povodňových škod. Povezou naše speciální plovoucí čerpadla, které jsme pořídili po povodni před třemi lety," upřesnil Jaroslav Švehla.

Právě v roce 2010, kdy celý Liberecký kraj postihla blesková povodeň, pomohly Kly ve Cvikově. „Spolupracujeme s nimi dlouho. Naši hasiči tam pomáhali právě už v roce 2002," doplnil Švehla.

Co lidé postižení povodní potřebují: • pracovní rukavice, hadry na úklid, košťata, rýžové smetáky a kartáče, velké pevné igelitové pytle na odpad, kbelíky, saponáty, dezinfekční úklidové prostředky (např. savo)

• balená pitná voda a nealkoholické nápoje

• nářadí – lopaty, hrábě, krumpáče, kolečka

Do pomoci se spontánně zapojili i místní lidé. Ti nosí na radnici rukavice, košťata, pytle, sava. „Povezeme toho mnohem víc, než jsme mysleli," váží si zájmu Jaroslav Švehla.

Solidaritu mohou projevit i lidé v České Lípě. Materiální pomoc mohou nosit přímo na pobočku humanitární organizace ADRA v české Lípě na adresu ul. Čs. Armády 1578, a to v pondělí od 10 do 16 hodin, nebo ve středu od 8 do 14 hodin. „Přijímáme ale pouze gumové rukavice a čistící prostředky jako je například savo. Dále je zapotřebí pitná voda a nářadí, mimo jiné lopaty, košťata, kolečka, rýžové kartáče," upřesnil vedoucí českolipské pobočky ADRA Petr Máška.

Na webových stránkách humanitární organizace najdou lidé také potřebné informace, pokud by se chtěli zapojit jako dobrovolníci. Rovněž zde najdou číslo účtu, kam mohou poslat finanční pomoc. To je možné v Novém Boru, který vyhlásil nejen finanční, ale i materiální sbírku. Solidární jsou rovněž v Zákupech, kde běží do čtvrtečních večerních hodin materiální sbírka ve prospěch Rudníku v Krkonoších.

Chcete se připojit? Tady můžete:

• NOVÝ BOR - finanční sbírka: č. ú.: 3320237/0100

materiální sbírka: sběrné místo v zadním traktu u garáží budovy „B" MěÚ (ul. B. Egermanna), vždy od 10 do 19 hod. Sbírka bude trvat do středy 12.6.

• ADRA ČESKÁ LÍPA - č. ú.: 3498 3498 /0300 VS 391

materiální pomoc: ul. Čs. Armády 1578, Česká Lípa. V pondělí 10.6. od 10 do 16 hod a ve středu 12.6. od 8 do 14 hod.

dárcovská SMS ve tvaru: „DMS ADRA" na číslo 87 777

(Cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč)

přímá pomoc: 6. 6. - 9. 6. v rámci beachvolejbalového turnaje na Máchově jezeře v Doksech budou kasičky ADRA

Ti, kteří chtějí pomáhat jako dobrovolníci, najdou informace na webových stránkách humanitární organizace

• CVIKOV - materiální sbírka: budova radnice na náměstí

• DOKSY - humanitární pomoc: Hledají se dobrovolníci na pomoc při likvidaci škod způsobených povodněmi. Odjezd každý den v termínu 13. 6. - 16. 6. v 7.00 z Doks - parkoviště u autobusového nádraží a v 7.15 ze Starých Splavů, autobusové zastávky. Zájemci mohou kontaktovat Janu Strnkovou osobně na radnici v Doksech, na tel. čísle 734 233 042 nebo na mailu strnkova@doksy.com, nebo starostku města. Je nutné se předem přihlásit!!

věcná sbírka: sběrná místa - Doksy: MŠ Pražská, MŠ Libušina, MěÚ Doksy (kancelář sociální pracovnice), Staré Splavy: MŠ a ZŠ. Ve všedních dnech do 12. 6. - na MěÚ od 7.30 do 11.30 a 12.30 ž 14.00, a ve školách 6.30 až 8.00 a 14:30 až 16.00

• DUBÁ - materiální sbírka: radnice v Dubé - každý všední den od 7 do 15 hodin a o víkendech od 8 do 16 hodin, a to až do odvolání.

• KAMENICKÝ ŠENOV materiální sbírka: do pondělí 10. 6.

Informační centrum Panská skála čtvrtek až neděle vždy 8:00 17:00, DPS čtvrtek až neděle vždy 8:00 17:00, MŠ Pískovec (pátek, pondělí vždy 7:00 až 17:00, víkend vždy 13:00 17:00)

• internet - Na svých internetových stránkách Starostové a nezávislí (STAN) rozjeli burzu pomoci. Obce, ale i lidé tu mohou nabízet materiální a finanční pomoc, dobrovolníky na úklid nebo ubytování pro evakuované.