Na společné loupání cibule, česneku, plnění střívek jitrnic se s kamarády těší dlouho dopředu. Na potřebné práce si na pátek berou volno. Od řezníka mají připravené maso a s předstihem si udělají tlačenku, aby se vychladila. Vloni dohromady vyrobili téměř dva tisíce jitrnic, kroupáků, žemláků, a 280 kilogramů tlačenky. Na jarmarku se po nich hned doslova zaprášilo.

„Zase jsme tu už od pěti ráno…Teď toho plánujeme udělat o něco více, zhruba o třetinu,“ mínil u kouřícího kotle s ovarem cvikovský starosta Jaroslav Švehla, který byl u počátku této tradice a autoritou mezi pomocníky a kuchtíky byl viditelně i dnes. I když prohlašoval, že „žezlo“ předsedy FK Cvikov, kterým léta byl a který přípravy na vepřové hody zajišťuje, už v červnu předal Pavlu Brennovi. „Mladý to po nás musí převzít, což se stalo. Tady našeho nového předsedu Pavla jsem měl jako kluka v přípravce,“ připomínal starosta. Křen k ovárku letos nenakopal na tajném místě, ale nakoupil v obchodě.

Na už z minulých let zapracované fotbalové veterány u přípravy dobrot po celou dobu v kuchyni dohlížel místní řeznický mistr Pavel Neckař. Ten pro tradiční rituál a hody vždy vybírá a připravuje vepřové maso. „Pokaždé mně záleží na tom, aby bylo české, máme i vybrané bůčky na ovar, tak aby si ho daly i ženy,“ řekl. Kolem zabijaček se prý točil už jako dítě a svou premiéru u zabijačky si udělal pod dohledem zkušeného řezníka už ve čtrnácti letech. „Teď tady dohlížím na kluky a dávám masu chuť,“ podotkl Neckař, při navažování koření a přísad. Chlapům také občas vysvětloval pravidla, například, že oblíbené rčení, že „co masa tolik cibule“, rozhodně neznamená, že kilo masa rovná se kilo cibule. „Lidé tohle přesně nevědí, míra musí být měřena objemem, co objem masa, takový objem cibule, která je lehčí, pak je to správně,“ prohlásil.

Jarmark nabídne spoustu dobrot a muziky

Pro návštěvníky sobotního jarmarku na náměstí Osvobození ve Cvikově nabídnou kromě jitrnic i teplý guláš, polévku, ovar nebo tlačenku, kterou zákazníkům nakrájí, jak kdo bude potřebovat. „Počítáme samozřejmě i s tím, že si lidé na jarmarku budou moci nechat ohřát jitrnici, co si koupí,“ řekl doktor práv Švehla, který byl v kuchyni u kotlů a řeznického náčiní jako doma. S vařečkou nebo se střívky zachází s profesionalitou. „Vepřové hody? To už je naše srdeční záležitost. Letos osmý ročník. Začínali jsme v malém a na začátku jsme do toho šli, že děti i jejich rodiče uvidí na vlastní oči,co je taková vesnická zabijačka, jak se vyrábí jitrnice a vůbec vše kolem toho, ale hygienici už nám tradiční zabijačku venku nedovolili,“ řekl Švehla mezi plněním jitrnic.

Vyzdvihl i fakt, že situace v uplynulém roce jim povyražení málem překazila. „Vloni jsme měli veliké štěstí a zabijačka s jarmarkem byla jediná akce, co se u nás ve Cvikově uskutečnila, kvůli covidu a nouzovému stavu nebyl uspořádán ani jeden ples, vůbec nic. Teď už je větší pohoda a jarmark se jistě vydaří.“ Jak starosta města a už bývalý předseda FK Cvikov vzpomínal, původně chtěli, aby „zabijačka“ měla tradiční formu: „Zabijačka se vším všudy, jak z Ladových obrázků, ale kvůli požadavkům hygieniků jsem od toho museli upustit.“ Výtěžek z prodeje jitrnic, tlačenek nebo guláše pak vždy věnují na podporu místních fotbalistů.

„Snažíme se zapojit ty mladší ročníky. V rámci města chceme držet tradiční věci což zabijačka určitě je. Jsem rád, že už ji nic neohrozí a věřím, že se tu za rok sejdeme znovu a pojedeme dál,“ řekl mezi hrnci nový předseda fotbalistů Cvikova Pavel Brenn.

Zahájení prodeje je naplánováno od 9.00 hodin. Kromě vůní si lidé mohou poslechnout v sobotu na cvikovském náměstí Osvobození spoustu hudby. V případě špatného počasí se odpolední program přesune do KS Sever. Atmosféru dodá flašinetář Martin Štěpánek, Ajeto Dixieland, Country Gang V. Bláha. Vystoupí legendární Laura a její tygři, Vilém Čok + Bypass. Od 17:30 uzavře hudební část jarmarku Illuminati.ca a Jana Uriel Kratochvílová. Program, kde bude taneční vystoupení Black Shadow nebo koncert v barvách Semaforu, doplní i dětské dílničky.