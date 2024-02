„Bude to úspornější, spolehlivější a máme to ve vlastních rukou. Jsme i pojištění pro případ nouze,“ spokojeně vypočetl ředitel ústavu Rudolf Focke, který v hluku kompresorů přiznal, že po absolvování covidu se výrazně zhoršil stav nemocných s astma a podobnými chorobami. „Právě tyto pacienty tu míváme a jejich potřeba kyslíku se zvýšila.“

„Pacienti tu někdy leží delší dobu, protože se je nedaří stabilizovat tak rychle, jako ve standardní nemocnici,“ vysvětluje mladá lékařka s hnědými vlasy staženými do culíku a podotýká, že se sem pacienti často vracejí. „Pomáháme mimo jiné i při obstrukční plicní nemoci a v pokročilém stádiu bývají hospitalizace opakované,“ konstatuje.

Cvikovská léčebna se rovněž pyšní novým přístrojem na bronchoskopické vyšetření. Ten pomůže především v diagnostice. „Kouření často souvisí s hojnějším výskytem rakoviny a pacientům například s onkologickým onemocněním průdušek pomůže v časnější a snadnější diagnóze,“ popisuje lékařka.

Že bronchoskopické vyšetření není žádný med potvrzuje i místostarosta Cvikova Jaroslav Švehla, který ho přibližně před 20 lety sám prodělal. „Do teď si ho pamatuji. Je to velmi nepříjemné. Do plic se zavádí sonda s kamerou a tělo na to samozřejmě reaguje. Člověk se topí, dusí a dáví najednou,“ popisuje své pocity a dokládá, že mu pomohlo.

„Měl jsem vleklé problémy se záněty průdušek a vyšetření odhalilo bakterii, která je způsobovala. Dostal jsem léky a od té doby mám klid,“ říká spokojeně a ve stejném tónu dodává, už z pozice místostarosty.

„Velmi si vážíme toho, co se děje tady v léčebně respiračních onemocnění v Martinově údolí, ale i v dětské léčebně ve Cvikově, protože je to největší zaměstnavatel ve městě. S ředitelem jsme ve spojení a snažíme se navázat spolupráci s Německem.“

Hana Pavlíčková, která je v léčebně s plicní fibrózou, na zařízení pěje samou chválu. „Výrazně se mi tu líbí, protože jsem byla i jinde a nemá to srovnání. Je tu dobře zorganizovaný systém, naprostá hygiena, čistota. Jsem tu prostě spokojená. Mile mě překvapila rehabilitace, protože funguje každý den. Já chodím cvičit dopoledne a odpoledne dělám sto jarních kilometrů na chodbě,“ směje se vitální paní, které už bude 80 let a dodává, že je v zařízení poprvé. „Tahle nemoc přišla náhle, před třemi měsíci jsem nemohla dýchat a objevili ji. Možná to jsou následky covidu.“

Také vrchní sestra Jana Púdelková spokojenost pacientů potvrzuje. Když prochází statistikou pochval a stížností naprosto převažují pochvaly, a to především na péči.

V léčebně rovněž probíhá další rekonstrukce. V roce 2023 započaly ještě dva projekty. Kromě rozvodů kyslíku se jedná o zateplení střech, teras, vnějšího pláště, venkovních elektrických žaluzií v pavilonu A za bezmála 26 milionů korun. K dokončení by mělo dojít v červnu letošního roku.

Dalším projektem rekonstrukce kotelny v ceně necelých 9 milionů korun. Opraveny jsou také pokoje. „Máme polohovací lůžka, na každém pokoji televizi, rozvod kyslíku a hotová je rovněž rekonstrukce elektriky. U každého lůžka je osvětlení a nově máme po rekonstrukci právě rozvody kyslíku, medicinálních plynů a vzduchu na pokojích, kde jsou ležící pacienti nebo ve stavu, kdy je potřeba zvýšený dohled,“ dodává ještě usměvavá černovláska v sesterské uniformě.

Léčebna je i přes veškeré projekty zisková. Vladimír Richter, radní libereckého kraje podotýká, že ředitel je zásobárna projektů. „Proto děláme nové a nové věci. Další věc, že je schopen si na sebe vydělat, což znamená, že mi mu dáváme prvotní příspěvek a on nám ho neustále vrací, protože ho nespotřebuje,“ říká Richter a tvrdí, že je to odvislé od dobrých služeb následného zájmu pacientů přijet právě sem.