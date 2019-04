Kolo nebo vlastní nohy k cestě do zaměstnání využívají pravidelně jen ti nejodvážnější a nejzdatnější. Současná reprezentace města plánuje tento stav změnit. Zatím spíše symbolicky – „přihláškou“ do celostátní kampaně Do práce na kole, která vybízí ke zdravějšímu životnímu stylu a šetrnosti k prostředí, ve kterém žijeme.

„Projekt si klade za cíl, že lidé nechají auta doma a budou celý květen jezdit do práce na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích nebo chodit pěšky,“ informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Chtějí získat i firmy

Jak upřesnila, vedení města chce nejen motivovat vlastní zaměstnance k zapojení do projektu, ale hodlá získat i velké firmy. Zejména z průmyslové zóny v Dubici. Pro zapojené cyklisty nebo chodce plánuje připravit různé slevové a bonusové akce, zároveň chce vyhlásit také městské kategorie, ve kterých budou moci zúčastnění závodit a získat pak hezké ceny.

„Vnímáme tento projekt nejen jako prospěšný pro zdraví našich občanů, ale jako šanci zlepšit podmínky pro cyklodopravu v České Lípě. V průběhu dubna chceme vytipovat a zveřejnit z našeho pohledu nejvhodnější cyklotrasy z různých částí města do průmyslové zóny Dubice, kde pracuje nejvíce lidí,“ prohlásil českolipský místostarosta Jaroslav Turnhöfer.

Podle něj vhodné trasy pro cyklisty musí nejprve projednat se všemi dotčenými orgány státní správy. „Budeme rádi, když nám lidé budou psát v průběhu akce svoje připomínky na zlepšení nejen tras, ale podmínek na nich. Už nyní máme tipy, kde bychom mohli jednoduše a poměrně rychle cyklistům pomoci,“ sdělil Turnhöfer.

Nejen kolo ale i koloběžka

K nápadu se vyjadřovali i lidé na sociálních sítích. „Líbil by se mi cíl, který by cyklistům garantoval bezpečný transfer vyhrazenou stopou napříč celým městem. A nejde jen o cyklisty, jsou různé další moderní alternativní způsoby dopravy jako koloběžka, onewheel, elektroboard, ale samozřejmě i pěšky, s kočárkem,“ uvedl Jakub Mach z České Lípy. „Automobilová doprava má doposud extrémní výhody před alternativní dopravou, a to není správné. Na náměstí se autem dostanu dvěma cestami, cyklostezkou žádnou,“ podotkl.

Podle sportovce a současného radního Štěpána Slaného se radnice měla snažit uvažovat jinak už před mnoha lety. „Teď to šmahem změnit nelze,“ prohlásil Slaný, který například propaguje jízdu na koloběžce, ale jeho zkušenost je taková, že městem na ní nelze projíždět „legálně“, aniž by člověk neporušil předpisy.

Lidé se do akce zapojí zaregistrováním na webu dopracenakole.cz a zaplatí registrační příspěvek v řádu několika stokorun. Město chce působit na firmy, aby tyto poplatky za své zaměstnance zaplatily. Zaregistrovaný účastník pak v květnu zaznamenává kilometry a dny, ve kterých nevyužil při cestě do práce auto. Po uplynutí akce se na celostátní úrovni pak vyhlásí nejúspěšnější chodci a cyklisté, zároveň se soutěží také o titul Cyklozaměstnavatel roku.

Cena za chození

„Město vyhlásí soutěž v kategorii nejvíce ujetých či uchozených kilometrů zvlášť za ženy a muže, zároveň chceme ocenit ženu a muže, kteří v květnu nejčastěji při cestě do práce nevyužijí auto,“ doplnil místostarosta Turnhöfer. Česká Lípa vítěze vyhlásí v rámci Městských slavností 22. června.

„Jsme potěšeni, že se město k iniciativě přihlásilo. Věříme, že nejde jenom o otázku zviditelnění cyklistické dopravy v České lípě, ale že akce pomůže poukázat na některé nedostatky, které v této oblasti přetrvávají,“ uvedla manažerka komunikace Kateřina Ječmínková ze závodu Bombardier Transportation v českolipské Dubici.

Projekt Do práce na kole organizuje spolek Auto*Mat, letos se jedná už o 9. ročník. V loňském roce se do projektu zapojilo celkem 1900 firem a organizací.