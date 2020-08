Dobu potřebnou na zpracování projektu v Lípě odhadují na osm měsíců. Na vznik projektu také hodlají využít peněz k krajské dotace. „Projektová dokumentace by měla být hotová na jaře příštího roku,“ potvrdila mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Zakázku na zpracování projektové dokumentace bude mít na starosti firma ADVISIA, která nabídla zajištění projektu za 480 tisíc korun, což je výrazně méně, než město předpokládalo.

Do doby pro zpracování projektu není zahrnuta lhůta správního řízení pro vyřízení stavebního povolení a také doba nutná pro výkup potřebných pozemků. „V místě, kudy by měla cyklostezka vést, město nevlastní téměř žádný pozemek. Doufejme, že se podaří se všemi majiteli domluvit rozumně a během krátké doby,“ uvedla starostka Jitka Volfová.

16 tisíc aut denně

Cyklostezka mezi Novým Borem a Českou Lípou je společným projektem obou sousedních měst. Denně mezi nimi projede 16 tisíc aut. Cílem je zajistit pro cyklisty, kteří nyní pro rychlé spojení využívají přetíženou silnici I/9, hlavně bezpečí. V rámci projektu by měla vzniknout více než pět kilometrů dlouhá cyklostezka právě podél silnice I/9.

Práci na cyklostezce začalo v roce 2018 město Nový Bor, Česká Lípa se k projektu přidala. Obě města pak společně financovala vypracování vyhledávací studie. Projekt a vybudování cyklostezky na svém území si už každé město bude platit ze svého.

Začátek českolipského úseku je naplánovaný v křižovatce Dolní ulice se silnicí I/9 ve „Starých Ladech“, konec pak je na začátku obce Pihel, a to na křižovatce s účelovou komunikací před autobusovou zastávkou. Ve směru z České Lípy na Nový Bor tedy cyklostezka povede po levé straně.

Podle mluvčí Kňákal Brožové je součástí zakázky kromě zpracování projektové dokumentace také průzkum a návrh přesné trasy cyklostezky, inženýrská činnost pro získání všech nutných povolení, spolupráce na výběru zhotovitele stavby a autorský dozor. Česká Lípa na zpracování projektu podala na Liberecký kraj žádost o dotaci 500 tisíc korun.

Novému Boru předložili odborníci ve vyhledávací studii tři varianty, kudy by mohla trasa cyklostezky procházet. První dvě varianty byly více turisticky atraktivní. „Cyklostezka má ale především sloužit obyvatelům obou měst a obcí podél trasy k bezpečné cestě do práce a do školy,“ řekl novoborský starosta Jaromír Dvořák. Podle něj dal Nový Bor ve své části projektu přednost variantě, která téměř kopíruje hlavní tah silnice I/9.

Z Nového Boru povede cyklostezka od křižovatky ulic Smetanova a Husova po křižovatku v Pihelu po pravé straně ve směru na Českou Lípu. Součástí stavby má být i veřejné osvětlení v intravilánu města podél cyklostezky a dvě lávky, a to přes Šporku v ulici Kpt. Jaroše a přes silnici I/9. „Naše město plánuje uskutečnit stavbu s pomocí dotace. Od toho se bude odvíjet průběh a termín dokončení,“ dodal starosta Dvořák.