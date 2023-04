S vybudováním cyklostezky má přijít i celoplošná oprava této krajské silnice III/26847 z Nového Boru do Radvance. Včetně nového osvětlení, parkovacích míst, i moderních autobusových zastávek. Náhodně oslovení místní lidé, na rozdíl od úředníků, kteří si od stavby slibují řadu výhod a vylepšení, se k projektu v pondělí 17. dubna vyjadřovali bez optimismu a s rozpaky.

Rozhořčení občané

„Vykácení vzrostlých stromů a keřů v okolí Lesního hřbitova považuji za devastující. Byla zničena jedna z posledních hezkých lokalit mezi oběma obcemi,“ zlobila se paní Iva. „Vznikne tu další autostráda. Jedna obrovská se již nějakou dobu buduje do Svoru a nikdo nechápe rozměr této stavby a rozsah likvidace mnoha stromů. Odpovědným osobám asi ani nevadí, že došlo i ke znehodnocení cyklostezky stávající,“ pokračovala rozhořčená občanka.

Podle jejího názoru mohla být trasa nové stezky vedena k zeleni naprosto šetrnou cestou, například od zeleného turistického rozcestníku za sídlištěm Rumburských hrdinů, částečně po zelené turistické značce a podél hřbitovního oplocení na stávající cestu za hřbitovem, pak za novou lesní oplocenkou průsekem lesa napadeného kůrovcem. „My, Boráci, jsme to teď nezvládli. Naivně jsme mysleli, že zvítězí zdravý rozum těch, co rozhodují a že přírodu ochrání placení odborníci na odborech ochrany životního prostředí a na pracovištích chráněných krajinných oblastí, kteří mají toto v náplni práce,“ podotkla paní Iva s tím, že cyklisté a chodci, si brzy budou „užívat“ pálícího slunce, tvrdého asfaltu a pohledů na zničenou přírodu, na pařezy pokácených stromů a na ruinu bývalé sklárny.

„Nerozumím tomu kácení, jen se podívejte, byly to zdravé stromy. Nechápu, ale hlavně proč dělají další trasu, když do Radvance už vedou dvě, ke všemu tu ještě místo stromů bude parkoviště, přestože u hřbitova dosud bylo kde stát,“ komentoval stav i záměr na stavbu cyklostezky šedesátník, který žije v ulici Rumburských hrdinů a kolem Lesního hřbitova chodí pravidelně se psem na procházky. „Vypadá to tady teď hrozně, ale snad to nezpustoší ještě více. Děsí nás pohled na to, co provedli u nedaleké I/9 mezi Borem a Svorem,“ shodoval se na rozpadajícím se chodníku pod hřbitovem mladý pár s kočárkem.

Podle Radmily Pokorné z novoborské radnice povede zhruba 2,5 kilometru dlouhý úsek cyklostezky z bývalého cyklistického areálu na ulici Rumburských hrdinů a po levé straně kolem Lesního hřbitova do Radvance, kde se napojí na cyklostezku do Sloupu v Čechách a zpět do Nového Boru. Vytvoří tak ucelený okruh pro cyklisty a pěší.

Hlavním nositelem projektu je obec Radvanec. Zakázku na obě akce kvůli lepší koordinaci navazujících prací soutěžil Liberecký kraj. Tendr získala s nejnižší celkovou cenou 42 milionů korun firma Strabag. Stavební práce by měly trvat až do konce roku.

Hrozilo rozlomení větví

„Odbor životního prostředí vyhověl žádosti Libereckého kraje a povolil pokácení tří lip v ulici Rumburských hrdinů. Stromy, které jsou ve vlastnictví žadatele, představují kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu bezpečnostní riziko nejen v souvislosti s plánovanou stavbou cyklostezky a opravou silnice,“ konstatovala Pokorná. Jak doplnila, z odborného posouzení orgánu ochrany přírody vyplývá, že lípy mají v koruně defektní větvení a při zhoršení klimatických podmínek hrozí jejich rozlomení.

V kmenech jsou dutiny, které u dvou lip začaly trouchnivět a nelze tak vyloučit případné napadení plísní a houbovým onemocněním. „Kořenový systém všech tří lip je výrazně limitovaný blízkostí chodníku a místní komunikace. Provozní bezpečnost všech tří stromů je výrazně zhoršená. V dopadové vzdálenosti stromů je místní frekventovaná komunikace a chodník pro chodce,“ tvrdil posudek. Jak vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí města Jitka Klásková, rozhodnutí předcházel dendrologický posudek, ale zejména hodnocení vlivu na zájmy ochrany přírody, jehož vyhotovení trvá rok. „Musí zahrnovat všechna čtyři roční období a může jej vypracovat pouze odborník s autorizací k provádění biologického hodnocení,“ obhajovala Klásková.