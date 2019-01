Českolipsko – Stezka pro cyklisty propojí Cvikov se Svorem. Stavět se začne nejdřív příští rok.

První etapu cyklostezky sv. Zdislavy dokončily loni v dubnu po roční stavbě Lesy ČR. | Foto: Lesy ČR

O necelé tři kilometry se rozroste cyklostezka sv. Zdislavy. Zatím vede z Nového Boru do Svoru, odtud bude pokračovat až do Cvikova. Úsek by měl vést po bývalém drážním tělese, pokračovat po stávající zemědělské cestě a třetí část čeká na vybudování své trasy.

Liberecký kraj aktuálně hledá projektanta, kompletní projektovou dokumentaci včetně všech povolení chce mít na stole nejpozději v létě 2019. „Příští rok budeme také žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu této části cyklostezky,“ komentuje náměstek hejtmana pro dopravu Marek Pieter. Cyklostezka povede souběžně v náspu podél silnice I/13 až do Cvikova ke křižovatce se silnicí III. třídy na Sloup v Čechách. Nový úsek částečně propojí již vybudovaný úsek, a to od Nového Boru s podjezdem nebo nadjezdem silnice I/13 u Svoru.

Další úsek cyklostezky by měl v budoucnu vést také z Kunratic do Drnovce. Kvůli plánované výstavbě už radní schválili bezúplatný převod přes devět a půl tisíce metrů čtverečních pozemku obci Kunratice u Cvikova. Po dokončení bude cyklostezka sv. Zdislavy měřit přes 40 kilometrů, naváže na cyklomagistrálu Ploučnice, Odra-Nisa i na cyklostezku Varhany.



První etapu cyklostezky sv. Zdislavy z Nového Boru do Svoru vybudovaly loni v dubnu po roční stavbě Lesy ČR a vyšla je na 13 milionů korun. Po dokončení by stezka měla měřit 38 km a celkové náklady přesáhnou 200 milionů korun. „Hlavní je odvést cyklisty z frekventované silnice I/13 a I/9 mezi Libercem a Děčínem,“ uvedl loni krajský ředitel Lesů ČR z Liberce Ludvík Řičář. Nad cyklostezkou převzal před čtyřmi lety záštitu kardinál Dominik Duka.