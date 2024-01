Obce si mohou stanovit koeficient v rozmezí od 1 do 5. Hodnota 2 je tedy při spodní hranici.

„K očekávanému zvýšení daně z nemovitosti dojde kvůli rozhodnutí státu, nikoli města Česká Lípa, které pro místní občany výši místního koeficientu nezvyšuje,“ doplňuje mluvčí.

Fitka ani sauny v České Lípě nezdražují. Přesto někteří raději jezdí do Polska

Kvůli vládnímu balíčku si tedy i lidé v České Lípě připlatí. Kolik? Platí velmi jednoduché pravidlo, čím větší byt nebo dům, tím větší zvýšení. Daň z nemovitosti je totiž závislá na rozloze. Zatímco minulý rok byla základní sazba dvě koruny za metr čtvereční, letos je to 3,50.

Zatímco loni vyšel 80 metrový byt, u něhož má majitel podíl na pozemku pod domem v České Lípě na 976 korun, nyní to bude 1 708 Kč.

Pro Martinu Kohoutkovou je daň z nemovitosti na hranici etiky. „Jsou to další peníze, které člověk letos vydá navíc. Už zvedli odpady, skončila nám fixace za energie, takže budeme platit víc za elektriku, za plyn a voda určitě také nezůstane pozadu. Jedná se o částku, kterou přežiju, ale na druhou stranu platíme daň za něco, co už jsme ze zdaněných peněz zaplatili. Celkově mi tato daň přijde nesmyslná. Když si jednou ze zdaněných peněz něco koupím, tak proč bych z toho měla znovu platit daň,“ ptá se a doplňuje, že nemá na mysli spekulanty, kteří vlastní nemovitostí víc, nýbrž lidé, jenž mají jednu nemovitost, v níž bydlí.

Bývalá starostka České Lípy a opoziční zastupitelka za SPD Romana Žatecká, doufá, že vedení města bude víc vnímat hloubku kapes daňových poplatníků než dosud a místní koeficient nechá „u ledu“ i další rok. „Radniční koalice se netají tím, že když celý svět zdražuje, nemůže stát stranou a napálila občanům vyšší parkovné, nájemné, jízdné v MHD a letos nově poplatek za komunální odpad,“ rýpla si Žatecká do vedení města.

Ceny v kadeřnictvích rostou a není to ještě konečná. Lidé chtějí návštěvy omezit

Ani v Novém Boru nedojde ke zvýšení místního koeficientu, zůstane na jedničce a veškeré zdražení daně z nemovitostí, tak půjde pouze na vrub vlády. To potvrdila mluvčí Nového Boru Radmila Pokorná.

Pokud byste si daň z nemovitosti rádi spočítali sami, máme pro vás pod článkem malý návod. Výpočet je poměrně složitý a bere v úvahu několik koeficientů, kterými je třeba násobit. Zásadní je samozřejmě rozloha nemovitosti, ale počítat se musí i s koeficientem zohledňujícím velkost obce, inflačním koeficientem, koeficientem určeným obcí a koeficientem, který bere v úvahu, zda k nemovitosti náleží i podíl na pozemku.

V České Lípě se tedy rozloha bytu násobí koeficientem podle velkosti obce 2,5 pro Českou Lípu, koeficientem 1,22 pro nemovitosti s podílem na pozemku, základní sazbou 3,5 korun za metr čtvereční a místním koeficientem 2.

Nový Bor například místní koeficient nemá a tak se násobí 1.

Přiznání daně z nemovitosti, které je nutné podat do konce 31. ledna, se podle odhadu Finanční správy týká jen asi sta tisíce lidí. Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.