Darovali košíky plné jídla. V sobotu proběhla národní potravinová sbírka

Liberecký kraj – Národní potravinová sbírka se v letošním roce konala na 750 místech republiky. Do pátého ročníku sbírky jste se mohli zapojit i na 30 místech v Libereckém kraji.

Dobrovolníci pomáhají 11. listopadu při pátém ročníku Národní potravinové sbírky, do kterého se letos zapojilo zhruba 750 prodejen z celé České republiky. Účelem sbírky je darování potravin a drogerie potřebným.Foto: Deník / Zbranek Petr

Skoro v každém supermarketu jste tak mohli narazit na dobrovolníky s modrými zástěrkami a letáčky. „Lidé dostávali letáčky s komoditami, kterými mohli přispět. Darované potraviny byly během dne postupně odváženy do liberecké potravinové banky,“ sdělila oblastní ředitelka Naděje Milena Havrdová.

Nejčastěji darovali lidé těstoviny, mouku, olej a cukr. „Odhadem jsme za den naplnily okolo patnácti košíků. Někteří lidé darovali celé kartony cukru či mléka,“ zhodnotila Soňa Fiedlerová z Českého červeného kříže, který se sbírky účastnil poprvé.

Potravinové sbírky se zúčastnili i sami klienti například jablonecké pobočky Naděje. „Lidé tak pomohou těm, kteří to potřebují. Sama to ocením, protože jsem přišla o práci a bydlení,“ řekla klientka Růžena, která na požádání prováděla zájemce mezi regály a ukazovala jim, co mohou darovat.

Organizátoři byli rádi za každý i sebedrobnější příspěvek, například v podobě cukrovinky. Tadeáš Mengler ale daroval doslova přeplněný nákupní košík. „Je to možnost podpořit někoho, kdo nemá takové finanční možnosti. Snažím se k tomu motivovat i dcerku. Sama nakonec věci vybírala,“ komentoval Mengler, který se akce účastní již pravidelně.

Národní sbírka probíhala celou sobotu. V závěru dne byla na dobrovolnících znatelná únava, ale i štěstí. „Jsme nadšeni z množství darovaného jídla,“ dodala Fiedlerová. Sesbírané zboží, kterého je rok od roku více, bude zváženo, sečteno a následně rozděleno. „Lidé si často myslí, že jídlo bude darováno pouze osobám bez domova, cílová skupina je ovšem daleko širší,“ vysvětlila Havrdová.

Vybrané potraviny budou rozděleny mimo jiné i mezi seniory, matky samoživitelky, pěstounské rodiny, azylové domy a další místa. V minulém roce darovali lidé v ČR 312 tun zboží. Z jídla bylo vytvořeno přibližně 768 tisíc porcí jídla.