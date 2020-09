Hlavní kandidáti na hejtmana přijeli vlakem do turnovské restaurace Albion. Tam proběhla diskuze o veřejné dopravě v Libereckém kraji. Už po cestě je ale čekal rychlý kvíz.

Právě dopravu označilo 63 % čtenářů Deníku za největší problém našeho kraje. Například cesta vlakem z Liberce do Prahy trvá téměř tři hodiny. Právě proto jsme vezli lídry vlakem na okraj našeho kraje - do Turnova.

Deník pozval do vlaku deset lídrů. Vybrali jsme strany a hnutí zastoupené v současném krajském zastupitelstvu a nebo ty, co byly zvoleny do Poslanecké sněmovny.

S námi jeli Martin Půta (STAN), Jitka Volfová (ANO), Josef Jadrný (ČSSD), Dan Ramzer (ODS), Zbyněk Miklík (Piráti) a Jiří Klápště (Společně pro Liberecký kraj). A nakonec se přidali dva „náhradníci“ za nominované jedničky – za lídra KSČM Stanislava Mackovíka (mimo region) to byl František Pešek a za hnutí Pro krajinu nahradil Josefa Šedlbauera (karanténa) Jindřich Felcman. Lídr Změny pro lidi a pro krajinu Jan Korytář se z debaty omluvil a náhradu za sebe nenominoval. Na poslední chvíli se z akce pro pracovní povinnosti omluvil také Michal Švarc (SPD).

Diskuzi moderoval šéfredaktor Deníků pro severní Čechy Vladimír Mayer.

16.42 - Tímto končí on-line přenos z netradiční volební debaty s Deníkem v turnovské restauraci Albion, kam zástupci politických uskupení dojeli společně vlakem z Liberce. Děkujeme za pozornost.

16.40 - Moderátor Vladimír Mayer poděkoval účastníkům debaty za přijetí pozvání a za jejich slušný přístup. Politici poděkovali za pozvání. Nyní se všichni společně vypraví autobusem zpět do Liberce.

16.31 - Martin Půta (STAN): "Máme kandidátku složenou z lidí, kteří se dlouhodobě starají o lepší život obyvatel vesnic, městeček, měst. Jejich práci můžete vidět a zkontrolovat. Naším hlavním krédem je, že kraj nemá překážet, ale pomáhat aktivním spolkům a obcím, pomáhat tam, kde je potřeba. Zajistit, aby veřejné služby byly dostupné, od dobrého zdravotnictví po lepší dopravu. Kraj nesmí být krajem jednoho tématu."

16.29 - Dan Ramzer (ODS): "To, co se kolem nás dělo v první polovině roku a teď se děje znovu, srazilo republiku na kolena. Liberecký kraj dokázal, že si dokáže pomoci sám. Musíme investovat do zdravotnictví, sociální péče, dopravy a vzdělávání. Budeme odvážní, důvěryhodní a jsme schopni to poskytnout voličům."

Zdroj: Deník/Karel Pech16.27 - František Pešek (KSČM): "Chceme vrátit do politiky slušnost, to je mé osobní krédo. V rozměru kraje se stala základem spolupráce v krajském zastupitelstvu. V programu máme zdravotnictví včetně modernizace nemocnice, otázku veřejné dopravy, aby opravdu sloužila co nejlépe veřejnosti."

16.25 - Jiří Klápště (Společně pro Liberecký kraj): "Jdeme do politiky s tím, že chceme věci posouvat dopředu a ne bořit. Řešit sucho a problematiku vody, máme významné know-how. Nezapomínáme na dopravu, vyřešení obchvatů a vytěsnění dopravu z center měst. Chceme také propojit technické školy s firmami."

16.23 - Zbyněk Miklík (Piráti): "Prosazujeme zásady transparentnosti a nediskriminace, prosazujeme digitalizaci veřejné a státní správy a zároveň máme blízko k přírodě. Díváme se na to s rozumem. Cílem je zdravotnictví, doprava, životní prostřed a ekonomika - podpora podnikatelů."

16.21 - Jindřich Felcman (Pro krajinu): "Rozdáváme brambory v rámci kampaně. Prostředek, jak vysvětlit, o co jde - brambora je špinavá, ale je základ, zapomíná se na krajinu, kůrovec žere lesy, není voda, potřebujeme vsunout do politiky starost o základnu a životní prostředí."

16.19 - Josef Jadrný (ČSSD): "Přehodnotit priority, hospodaření s vodou v krajině posouváme a hlavní problém vidíme ve zdravotnictví. Pandemie ukázala slabiny. Dále dokončení stavby nemocnice, zlepšit řízení nemocnic a prostřednictvím stipendií udržet zdravotníky."

16.18 - Jitka Volfová (ANO): "Aby se započalo s modernizací krajské nemocnice a chceme, aby do silnic Libereckého kraje šlo každý rok půl miliardy korun, zajisti 500 míst sociálních lůžek do roku 2025 a nabídnout slušnou politiku."

16.17 - Přišel čas představit hlavní volební témata politických uskupení, která se dnešní nevšední debaty s Deníkem účastní. Každý řečník má možnost shrnout hlavní body programu v jedné minutě.

16.10 - "Má mít kraj vlastního dopravce a jak se koukáte na cenu?" ptá se moderátor Vladimír Mayer.

František Pešek (KSČM): Nejezdí špatně, měl by jezdit a měl by se rozšířit i na oblast západu, tedy Českou Lípu. Jsou tam problémy spíše obchodního rázu.

Martin Půta (STAN): Vnitřní dopravce by neměl být jediným opravcem v kraji.

Zbyněk Miklík (Piráti): Důležitý je parametr kvality. Jsem pro vnitřního dopravce vzhledem k okolnostem, ale je potřeba ohlídat si dodržování kvality.

Dan Ramzer (ODS): Kdyby nedošlo ke kartelové dohodě za cílem oškubat dodavatele a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by rozhodoval tak, jak měl rozhodovat, mohli jsme být úplně někde jinde. Souhlasím s tržním prostředím, krajský dopravce by měl mít konkurenci.

Jitka Volfová (ANO): jsem pro vnitřního dopravce, musí zde být konkureční prostředí, je to nezbytné. Dopravce by se měl do Lípy určitě rozšířit.

16.02 - Jednohlasná odpověď "ano" zazněla na otázku, zda by se měl kraj podílet na financování tramvajového spojení mezi Libercem a Jabloncem.

15.58 - Dan Ramzer (ODS) hovoří o disproporci mezi kraji: "Liberecký kraj musí platit nemocnici, sociální lůžka, školská zařízení a opravu silnic, nedostáváme ani na jedno od státu systémově peníze. Stále se bavíme o tom, co je větší priorita."

15.55 - Názor na to má i Jindřich Felcman (Pro krajinu): "Je potřeba k tomu přistoupit racionálně, na základě čísel. Bavíme se o tom, že bychom měli silnice opravovat v rychlejším cyklu. Buďme upřímní a řekněme si, jestli má kraj tuhle prioritu - opravovat silnici každých 20 let. Měli bychom to přehodnotit. Když nebude voda ve studních, hladký asfalt nás nenapojí. Buďme objektivní a řekněme si, že Liberecký kraj není tankodrom."

Zdroj: Deník/Karel Pech15.50 - Nejen veřejná doprava, ale i rozbité silnice obyvatele Liberecka, Jablonecka a Českolipska trápí. A hosté dnešní předvolební debaty to dobře vědí. "Silnice se rychleji opotřebovávají a ničí, než se stíhají opravovat," ví Josef Jadrný (ČSSD). Jádro problému hledá Jitka Volfová (ANO): "Nestačí personální kapacita. Peníze by byly, ale nemá kdo je opravit. Čas se natahuje. Chápu, že lidé jsou nespokojeni se stavem silnic, ale není to jen o penězích. Také o tom, aby firmy měly stavební kapacity." Martin Půta (STAN) nesouhlasí: "Jsme na hranici finanční kapacity. Potřebujeme větší pomoc od státu. Opravili jsme silnic významně víc než tomu bývalo. Je to o úvaze na úrovni státu, my bychom potřebovali ročně 10 miliard, aby to na silnicích vidět."

15.40 - Debata v turnovské restauraci Albion po krátké pauze pokračuje. Stále se věnujeme dopravě. "Jak hodnotíte stav silnic v kraji?" To je další otázka moderátora.

Jitka Volfová (ANO) konstatuje: "Kraj dopředu neví, s kolika financemi bude hospodařit."

Zbyněk Miklík (Piráti): "Máme řadu silnic v havarijním stavu, nejhůře je na tom Jablonecko."

František Pešek (KSČM) vidí ještě další problém: "Je potřeba rozlišovat úroveň úpravy. Některé silnice jsou opraveny excelentně. Jsem pro to, aby se upravovaly v ucelených partiích."

15.28 - Problematiku oprav silnice II. a III. třídy komentuje Martin Půta (STAN): "Kraje potřebují vědět, kolik peněz bude od státu k dispozici na II. a III. třídy komunikací." Souhlasí Dan Ramzer (ODS): "Je potřeba mít peníze systémově, ale to se týká všeho, nejen dopravy."

Hejtman Martin Půta: Souhlasím s tím, že zákulisí ovládá dopravní mafie.

15.26 - Jindřich Felcman (Pro krajinu): "Nepřekvapivě musím zmínit kritickou ztrátu důvěru v hlavní hráče. Pan hejtman se v médiích obviňuje ze lži s bývalým náměstkem Markem Pieterem, dále různé kauzy. Strany, které uspějí ve volbách, dokázat udělat ten propec v dopravě transparentní a nominovat do funkcí prověřené lidi."

Martin Půta (STAN): "Souhlasím s tím, že zákulisí ovládá dopravní mafie. Fungovaly zákulisní dohody. Děkuji koalici, že jsme byli schopní vytvořit vnitřního dopravce."

15.16 - Reaguje Josef Jadrný (ČSSD): "Jde o to, že projekty se připravují, ale daleko pomaleji jde realizace, než si lidé přejí. Údržba není tak špatná, ale chtěl bych vypíchnout bezpečnost na silnicích, je zanedbaná, nemyslím měkké edukativní programy, ale tvrdé projekty, například osvětlené přechody."

15.12 - Jasnou představu má i Dan Ramzer (ODS): "Opravy komunikací v Libereckém kraji. Spojovat projekty státní komunikace, krajské a obecní. Veřejná doprava je velký bolák."

Zbyněk Miklík (Piráti) přidává: "Jedna věc jsou investice do obchvatů, dále údržba silnic třetích tříd a výběrová řízení na obslužnost."

15.10 - "Co vás konkrétně trápí v dopravě v Libereckém kraji a jak to za čtyři roky vyřešit, pokud se dostanete do vlády kraje?" ptá se šéfredaktor Mayer politiků, kteří budou usilovat v říjnových volbách o mandát z krajském zastupitelstvu.

Jiří Klápště (Společně pro Liberecký kraj): "Řada problémů týkající se tranzitní kamionové dopravy. Je zde ohromný potenciál, jak je řešit. Je potřeba řešit i dopravu vlakem v Jablonci. Musíme čerpat státní investice. Více peněz musí směřovat do udržování silnic."

Jitka Volfová (ANO): "Pro nás jednoznačně obchvat České Lípy. Zátěž pro město je obrovská, vše jezdí centrem. Byla podána žádost o územní rozhodnutí, velký posun v této věci. Dále je potřeba vyřešit obchvat Turnova a rychlostní silnici Turnov - Jičín."

15.03 - Souhlasí i Jiří Klápště (Společně pro Liberecký kraj): "Musíme si uvědomit, tisíce lidí jezdí z Liberce do Prahy za prací. To je potenciál. Auta stojí, vlaky jedou. Je potřeba to maximálně připravit a nastartovat. Pozornost směřovat na železniční dopravu."

15.02 - V myšlence pokračuje Dan Ramzer (ODS): "Má cenu energii do toho investovat, vždyť i dálnice Liberec - Praha se stavěla nějakých 30 let. Pokud rezignujeme na něco, co připravujeme pro naše děti, vnoučata, je to špatně. Děláme to pro budoucnost."

14.58 - "Má smysl bojovat za to, aby ten vlak byl rychlejší?" pokračuje moderátor.

Dan Ramzer (ODS): "Má to určitě smysl, je to uživatelská záležitost a v Evropě se posouváte na větší vzdálenosti vlakem a silnice jsou přetíženy. Mělo by se na tom dělat."

Jindřich Felcman (Pro krajinu): "Tento kolovrátek se mele kolik let, udělala se řada studií. Já když se pohybuji po Česku, tak vidím, že stát má jiné priority. Téma je přeceňované. Liberecký kraj by se měl zaměřit na jiné téma, např. integraci regionu, trasa Liberec - Česká Lípa."

František Pešek (KSČM): "Je to logické hlásit se o spojení s Prahou, je na škodu, že se říká jen Praha - Liberec, přidaná hodnota je v prodloužení směru za hranice. Nebyla by přínosem jen pro osobní dopravu, ale především i nákladní dopravu."

Zbyněk Miklík (Piráti): "Kraj by si měl udělat vlastní studii se správnými vstupy a tu obhajovat."

Jitka Volfová (ANO): "Pokud to má finančně vyjít, je nutné do budoucnosti převést automobilovou nákladní dopravu na železniční."

Martin Půta (STAN): "Komunikujeme se Saskem, aby vzniklo propojení s Berlínem. Musí vzniknout druhá trasa pro nákladní dopravu."

14.45 - "Které oblasti v kraji by si zasloužily pozornost? Čtenáři Deníku v anketě nejčastěji zmiňovali dopravu. Proto bylo zvoleno takové téma," říká šéfredaktor Vladimír Mayer. "Vlakem z Liberce do Prahy, popište osobní zkušenosti," vyzval.

Zbyněk Miklík (Piráti): "Jel jsem, když jsem měl auto v opravě. Bylo to asi před dvěma lety. Nevím, proč bych to dělal, je to pomalé, drahé a nekonformní. Nebyl to nejlepší zážitek."

Jiří Klápště (Společně pro Liberecký kraj): "Dojížděl jsem vlakem do Prahy na vysokou školu. Naposledy jsem jel loni, je to hezká vyhlídková trasa, ale rychlost je tragická."

Jindřich Felcman (Pro krajinu): "Není důvod to dělat, když vede dálnice do Prahy a autem či autobusem to trvá hodinu."

František Pešek (KSČM): "Naposledy před čtyřiceti lety. Příliš se toho nezměnilo."

Jitka Volfová (ANO): "Z Liberce do Prahy jsem nikdy vlakem nejela."

14.35 - Začala debata a první otázka na každého hosta se ptá, co udělal kraj dobře a co špatně za uplynulé čtyři roky.

Martin Půta (STAN): "Snižování dluhu a množství investic se podařilo, zlepšil se stav silnic. Posunutí projektu nemocnice prodleva, to mě mrzí."

Dan Ramzer (ODS): "Jsem rád, že se podařilo sestavit funkční koalici a prosadit řadu věcí jako uvolnění 10 milionů korun na předfinancování neziskovek na sociální péči."

František Pešek (KSČM): "Podařil se rozjet projekt krajské nemocnice, hodně se udělalo na silnicích, ale neudělalo se tolik, kolik mohlo. Míjela se papírová příprava a skutečná realizace."

Jiří Klápště (Společně pro Liberecký kraj): "Je možné pochválit rozjezd rekonstrukce nemocnice, zejména Centrum urgentní medicíny. Jsou tu samozřejmě ale. Kraj zaspal na opatření na adaptace klimatu. Musíme přitlačit na pilu, opatření rozjet a realizovat."

Zbyněk Miklík (Piráti): "Oceňuji snížení dluhu kraje a střednědobý výhled rozpočtu. Chválím přístup kraje k rouškám a propagace ochrany a že se kraj předzásobil. Vadí mi slabý lobbing na železniční spojení Boleslavi a Liberce."

Jindřich Felcman (Pro krajinu): "Blýskání na lepší časy a fungování frýdlantské nemocnice. Masivní projekt center odborného vzdělávání, rekonstrukce budov především technický škol. Odvrácená strana v tom, že se řešily budovy a ne kvalita výuky. Kraj měl být aktivnější v otázkách změn v krajině."

Josef Jadrný (ČSSD): "Kraj si vede dobře ve správě majetku. Plusem je vyrovnaný rozpočet, vypíchnul bych dále zvládnutí krizí jako covid či povodně. Nelíbil se mi průběh dopravní obslužnosti a obecně doprava."

Jitka Volfová (ANO): "Liberecký kraj snížil dluh, udělal mimořádnou splátku, udělal registr majetku. V rámci sociálních služeb došlo k transformaci sociálních služeb, vyrostly nové objekty. Máme plán, jak zafinancovat modernizaci nemocnice, za to jsem ráda."

14.20 - Hosté už jsou v turnovské restauraci, proběhlo vyhodnocování kvízu, kterým si účastníci ukrátili cestu vlakem do Turnova. 17 bodů bylo maximum. O první místo se dělí Martin Půta a Jitka Volfová, následuje Zbyněk Miklík a Dan Ramzer a v závěsu Jiří Klápště a Josef Jadrný.

13.56 - Vlak se blíží k Turnovu, kde budeme vystupovat a po krátké pauze začne hlavní debata. Hlavním tématem bude doprava, ale bude prostor i na hlavní myšlenky, se kterými jdou strany do voleb.

13.55 - "Jste pro, aby Frýdlant vstoupil do KNL za podmínek, které musí splnit i ostatní dva akcionáři? Město Turnov a Liberec?" zní další otázka. Na tom se shodli všichni hosté.

13.54 - Další otázka míří na regionální klenot. "Udělal kraj dobře, že koupil od Preciosy marketingovou značku Křišťálové údolí?" ptá se moderátor. Všichni souhlasí, až na Jindřicha Felcmana (Pro krajinu): "Nezaznamenal jsem zásadní výstupy z tohoto projektu. Soukromý držitel by podle mě mohl být dravější." Kontruje Jitka Volfová (ANO): "Rozjelo se to hezky, myslím si, že to běží dobře. Poučili jsme se z některých věcí a některé budeme dělat jinak."

Zdroj: Deník/Karel Pech13.52 - "Myslíte si, že je přínosem investice do podnikatelského inkubátoru?" zní další dotaz. Proti je Jindřich Felcman (Pro krajinu): "Ne. Nápad dobrý, ale na kraji se to zvrhlo, aktuálně má inkubátor mizivé výsledky a je to nedůvěryhodný projekt ze strany kraje." "Rozjet inkubátor bez prostoru je pohádka pro malé děti," reagoval Martin Půta (STAN), který hlasoval pro. Zbyněk Miklík (Piráti) konstatuje, že je potřeba podporovat podnikatelské inkubátory. "Je to potřeba vyhodnotit v dlouhodobém horizontu, nemůžeme na začátku počítat hned peníze a investice."

13.50 - Palčivá otázka na to, zda by měl kraj nabídnout ubytovací kapacity uprchlíkům, kteří v ČR již získali legální azyl, rozdělila hosty napůl. Pro je třeba Zbyněk Miklík (Piráti): "Pokud by to bylo potřeba a měl ty možnosti, kraj by měl pomoci." Proti je například Dan Ramzer (ODS): "Je to otázka spolupráce s obcemi, které mají imigrační programy."

13.46 - Pojďme na železnici. "Podpořili byste prodej celých lokálních železničních tratí soukromým dopravcům?" ptá se šéfredaktor Deníku. Všichni jsou proti. František Pešek (KSČM): "Nemá to v současné době logiku a návaznost, soukromý dopravce si vyzobal třešničky a na ČD zůstal zbytek."

13.44 - Další otázka se ptá, zda by měl kraj stavět nájemní byty. Podle všech hostů by neměl. "Ne. Kraj má jiný úkol. Je to primární úkol obcí, popřípadě neziskovek," říká Dan Ramzer (ODS).

13.42 - Jdeme do druhé poloviny rychlého kvízu. "Jste pro to, aby exekuce směli provádět jen exekutoři se sídlem v našem kraji. V rámci takzvané teritoriality?" ptá se Vladimír Mayer. Nesouhlasí pouze Jitka Volfová (ANO): "Může se stát, že exekutor toho dotyčného zná a je lepší, že je z jiného kraje, exekutor může nahlížet nezávisle." Kromě dalších zvedl zelenou značku i Josef Jadrný (ČSSD): "Ano. Je to výhoda kvůli blízkosti a možnosti stýkat se a konzultovat osobně."

13.41 - Na terase restaurace Albion v Turnově je už pro hosty vše připraveno.

13.40 - "Zapojí se váš kraj (či bude dále pokračovat) do státního programu obědů zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin?" chce vědět moderátor. Všichni zvedli zelenou značku. "Je to rozhodně dobrý program, jsem ráda, že jsme už zapojení," dodává Jitka Volfová (ANO).

13.35 - A teď ke školství: "Chcete omezit počet víceletých gymnázií ve vašem kraji?" ptá se moderátor. Pro jsou František Pešek (KSČM) a Jindřich Felcman (Pro krajinu). Jindřich Felcman argumentuje: "Není to programová priorita, nerovnosti v přístupu ke vzdělání by se měly srovnávat, je potřeba soustředit se na kvalitu klasických základek." V Libereckém kraji je nejméně víceletých gymnázií.



13.33 - K otázce privatizace zdravotnických zařízení v Libereckém kraji se zvednuly pouze červené značky.

13.31 - Na přetřes přišla citlivá otázka odměn krajských úředníků. Zveřejňovat? Jiří Klápště (Společně pro Liberecký kraj) věří, že pokud to bude mít oporu v zákoně, určitě by je měla veřejnost znát.

13.27 - Dotkneme se i nejvyšších pater politiky. "Měl by oficiální návštěvy prezidenta republiky plně financovat kraj?" ptá se šéfredaktor Mayer. Jediný pro je Jindřich Felcman (Pro krajinu): "Ano, je to základní slušnost. Když přijede host, hostitel by se měl postarat. Obecné pravidlo by nemělo zkreslovat to, kdo je právě prezidentem." Návštěvy stojí statisíce korun. Josef Jadrný (ČSSD) si dovede představit, že by se kraj mohl na financování podílet.

Zdroj: Deník/Karel Pech13.24 - U další otázka panuje všeobecná shoda. Na dotaz, zda by šli do otevřené krajské koalice s KSČM, všichni zvedli červenou značku. Situace se opakuje i u další otázky, která se stejně ptá na koalici s SPD.

13.22 - "Může podle vás být hejtman zároveň poslancem či senátorem?" Reaguje Zbyněk Miklík (Piráti). "Ne. Kumulace funkcí je problematická. Piráti jsou pro v případech, kdy by to mohlo teoreticky fungovat, ale většinou tomu tak není."

13.20 - "Měl by hejtman zveřejňovat svůj diář, aby veřejnost viděla, s kým se denně potkává, a kontrolovat tak lépe výkon jeho funkce?" ptá se šéfredaktor Mayer. Proti je Dan Ramzer (ODS): "Protože může být zdrojem vydíratelnosti." Zbytek hostů je pro. "Hejtman má být transparetní, lidé by měli vědět, s kým se stýská," argumentuje Jiří Klápště (Společně pro Liberecký kraj).

13.18 - Začíná série anketních otázek. Možnost zdržení není, odpovídat se dá pouze Ano nebo Ne. "Jste pro za vedení přímé volby hejtmana?" zní první otázka. Martin Půta (STAN) je pro: "Lidé by si měli viditelné funkce vybírat v přímé volbě," říká. Proti je Jitka Volfová (ANO): "Lepší je, když tam vstupuje více vlivů."

13.10 - Cestou do Turnova se politici nebudou jen kochat krajinou. Šéfredaktor Mayer jim předloží sadu rychlých otázek, na které budou hosté reagovat zvednutím červené nebo zelené značky. Některé názory si poslechneme detailněji.

13.04 - Dorazil poslední účastník zájedu Martin Půta (STAN), proběhlo přivítání a míříme k vlaku.

12.56 - Přicházejí i další hosté a na místě už je samozřejmě i tým Deníku. Nechybí severočeský šéfredaktor Vladimír Mayer, který bude celou akci moderovat.

12.47 - Na nádraží v Liberci přicházejí první účastníci akce. Dorazili Jiří Klápště (Společně pro Liberecký kraj), Zbyněk Miklík (Piráti), Jitka Volfová (ANO) a Dan Ramzer (ODS).

12.46 - Z ankety, kterou před pár dny Deník vyhodnotil, vyplynula celá řada zajímavých informací.

12.35 - Než se hosté sejdou, a samozřejmě i během celého přenosu, můžete vyjádřit svůj názor v malé anketě na konci tohoto článku.

12.28 - Doprava představuje nejpalčivější problém Libereckého kraje, alespoň dle mínění jeho obyvatel. Jedná se především o železniční spojení mezi Libercem a Prahou. Cesta vlakem nyní trvá dvě a půl hodiny a cestující musí přestoupit v Turnově. Kraj přesto i nadále požaduje spojení, které by nebylo delší než 60 minut. Podle hejtmana Půty je to v 21. století legitimní požadavek. Liberec je přitom jediným krajským městem, které přímé železniční spojení s metropolí nemá. Cesta autem či autobusem z pražského Černého Mostu zabere pouhou hodinu. Nevýhodou vlaku zůstává zejména jednokolejná klikatá trať z Turnova do Liberce, vybudování nové přímé trati by cestu výrazně urychlilo.



12.06 -Akce se tedy účastní Martin Půta (STAN), Jitka Volfová (ANO), Josef Jadrný (ČSSD), Dan Ramzer (ODS), Zbyněk Miklík (Piráti), Jiří Klápště (Společně pro Liberecký kraj), František Pešek (KSČM) a Jindřich Felcman (Pro krajinu).

12.05 - Těsně před srazem u vlakového nádraží se z debaty omluvil lídr SPD Michal Švarc: „Bohužel se musím omluvit z dnešní plánované debaty. Z důvodu vytížení a plnění nezbytných pracovních povinností (dovolená ředitele) se nemůžu zúčastnit dnešní debaty dle původního záměru. Ještě jednou se omlouvám za případné způsobené nepříjemnosti,“ uvedl ve svém mailu, který poslal redakci.

12.02 - Hosté se sejdou před 13. hodinou na nádraží v Liberci. V Turnově by měli být krátce před druhou hodinou odpoledne. V tamní restauraci Albion je čeká moderovaná diskuze.

12.00 - Vítáme vás u on-line přenosu z netradiční předvolební debaty se zástupci politických stran a hnutí, které kandidují ve volbách do vedení Libereckého kraje. Postupně zde nabídneme informace a fotografie nejen z diskuze v turnovské restauraci Albion, ale také ze samotné cesty vlakem z Liberce do Turnova. Během té hosty čekají například rychlé kvízy.