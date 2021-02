S defibrilátorem policisté pomohli v kraji přežít kolaps osmi lidem. Naposledy na žádost Zdravotnické záchranné služby LK vysílali v úterý odpoledne tříčlennou motorizovanou hlídku mimoňských policistů vybavenou defibrilátorem do ubytovny v Pražské ulici v Mimoni, kde náhle zkolaboval 30letý muž.

„Dorazili k němu za necelé dvě minuty. Muž ležel na posteli ve svém pokoji, byl v bezvědomí a nedýchal. Okamžitě proto zahájili jeho resuscitaci nepřímou srdeční masáží, kterou kombinovali s umělým dýcháním pomocí ručního křísícího přístroje ambuvaku. Současně ho napojili na elektrody defibrilátoru,“ popsala zásah policejní mluvčí Ivana Baláková.

Jak upřesnila, ten do příjezdu sanity doporučil celkem dva výboje, které mu policisté aplikovali a mezi těmito výboji dál pokračovali v srdeční masáži i poskytování umělého dýchání. Lékař muži pak aplikoval další tři výboje a společně s policisty se u něj střídal při srdeční masáži do obnovení jeho základních životních funkcí. Muže z ubytovny transportoval do liberecké nemocnice vrtulník. „Pacient již nyní není v přímém ohrožení života. Lékař zdravotnické záchranné služby policistům za jejich spolupráci a předchozí péči o pacienta poděkoval a vysoce ji ocenil,“ sdělila Baláková.

Projekt AED pro Liberecký kraj funguje úspěšně v našem regionu od roku 2017. Pět zachráněných lidských životů mají na svém kontě právě policisté z Mimoně. Jejich nejmladší zachráněnou pacientkou byla v roce 2017 dvanáctiletá dívka se zástavou srdce. „Zatímco jsme v roce 2017 vyjeli na žádost zdravotnické záchranné služby 18krát, v roce 2018 to bylo 58krát, v roce 2019 už 96krát a za loňský rok evidujeme dokonce 144 výjezdů. Letos máme za sebou 39 výjezdů s defibrilátorem,“ uvedla policejní mluvčí.