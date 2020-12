Šlo o vteřiny. Na schodišti paneláku v jablonecké ulici Na Vršku nedávno zkolaboval muž. Nejblíže události byla v tu dobu hlídka strážníků, naštěstí vybavená automatizovaným externím defibrilátorem (AED). Kdyby jej v autě neměli, bylo by zle. A to ne poprvé.

Strážníci vyjeli na místo na vyžádání zdravotnické záchranné služby. „Muž ležel na mezipatře mezi sedmým a osmým patrem. Byl v bezvědomí a měl velmi slabý puls, a tak bylo třeba neprodleně zahájit resuscitaci,“ přiblížil strážník pověřený velením Michal Švarc.

Po půl hodině resuscitace se strážníkům a zdravotníkům podařilo obnovit základní životní funkce. „Díky včasnému zásahu se podařilo muže zachránit,“ doplnil manažer prevence kriminality Městské policie Jablonec Tomáš Svačina.

Přístroj AED o velikosti cestovní brašny mají jablonečtí strážníci k dispozici od října 2019, jeho pořízení vyšlo na 40 tisíc korun. Je ve výbavě výjezdového vozidla a je shodný s přístroji, které používají ostatní složky Integrovaného záchranného systému zapojené do projektu AED pro Liberecký kraj. „Jsem rád, že se naše městská policie stala součástí systému AED pro Liberecký kraj, který provozuje Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. Toto zařazení přispívá k většímu stupni bezpečí obyvatel našeho města i jeho návštěvníků,“ řekl primátor Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský.

Jablonečtí strážníci si defibrilátor vyzkoušeli záhy po pořízení, a to v prosinci 2019. Tehdy do necelých dvou minut od oznámení zasahovali u staršího muže, který zkolaboval v OC Central. Pomocí přístroje AED zahájili resuscitaci, v níž se pak střídali se záchranáři, kteří poté muže převezli na kardiologii.

„Defibrilátory jsou vybavené složky IZS – policie, Hasičský záchranný sbor, Horská služba a podobně. Díky AED bylo v rámci Libereckého kraje zachráněno už mnoho lidských životů,“ sdělil mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev. Jednotlivé složky používají přístroje, které jsou vzájemně kompatibilní.

Krajská záchranka zapůjčila pro potřeby IZS a na veřejná místa celkem 84 defibrilátorů, které má zavedené v aktivačním systému. Čtrnáct z nich je na veřejných místech, například na Ještědu, Bezdězu, v oblasti Jizerských hor a Krkonoš. Do tohoto systému je zavedeno i dalších 14 defibrilátorů především ve vlastnictví Horské služby a některých městských policií. „Zároveň jsme schopni aktivovat některá AED ve velkých obchodních centrech,“ doplnil Georgiev.

Úžasné časy

AED jsou schopni ovládat členové složek IZS po důkladném proškolení. Jsou pak označováni anglickým výrazem first responders. Tímto pojmem se označuje ten, kdo je schopen rychle pomoci člověku v přímém ohrožení života dříve, než se na místo může dostat výjezdová skupina Zdravotnické záchranné služby. Patří mezi ně policisté, profesionální zdravotníci, ale i dobrovolní hasiči.

„Právě výjezdové časy dobrovolných hasičů jsou pro nás naprosto neuvěřitelné. I uprostřed noci jsou schopni k pacientovi vyrazit mnohdy vlastním autem během čtyř minut,“ zdůraznil vedoucí projektu AED a vedoucí operačního střediska ZZS LK Petr Matějíčka. Operátoři systém AED aktivují v současnosti průměrně šestnáctkrát do měsíce.

„Systém AED se podle všech dostupných statistik osvědčil. Významně zvyšujeme šanci na záchranu lidských životů v Libereckém kraji,“ řekl hejtman Martin Půta.

„Záchranáři v kraji provedou přibližně 390 resuscitací za rok, AED je aktivováno u každé třetí. Díky jejich rozmístění po kraji jsou first respondeři u postižených na místě v průměru o čtyři minuty dříve než záchranná služba,“ uvedl ředitel ZZS LK Luděk Kramář. Kraj do nákupu defibrilátorů vložil v průběhu posledních let zhruba pět milionů korun.

Města a obce Libereckého kraje se v oblasti defibrilátorů nespoléhají jen na kraj a Zdravotnickou záchrannou službu. Třeba město Semily díky společnému projektu s polskou Jeleniou Górou zakoupí třináct AED, součástí projektu je i proškolení všech zaměstnanců dotčených organizací, kde bude AED umístěn. Počítá se i s proškolením veřejnosti na městských akcích.

Údaje o umístění a dostupnosti AED v Semilech budou zavedeny do mapy AED mobilní aplikace a webového portálu Záchranka. Zájemci se na internetové adrese www.zachrankaapp.cz mohou seznámit s obsluhou přístroje a podívat se do mapy, kde jsou přístroje k dispozici.

Tištěná mapa s vyznačením umístění defibrilátorů bude zároveň volně k dispozici v Turistickém informačním centru Semily.