Cyklista si po domluvě s horskou službou volá záchranku a muži v červených větrovkách spěchají k vrcholu nejvyšší české hory. Jde o život. Zachránit ho pomohla technická novinka zvaná AED. Automatický externí defibrilátor.

„Když jsme dorazili na místo, obsluha horní stanice lanovky už prováděla laickou resuscitaci pomocí automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Ihned jsme pacienta převzali a pokračovali. Krátce nato dorazili naši polští kolegové z GOPR a do resuscitace se zapojili,“ popsal záchranu člen Horské služby Krkonoše Jakub Novák. Po obnovení základních životních funkcí přistál na Sněžce vrtulník letecké záchranky, který muže dopravil do nemocnice.

Podle náčelníka Horské služby Krkonoše Pavla Jirsy šlo už o druhou úspěšnou resuscitaci s pomocí externích defibrilátorů pro laiky, které kraje umisťují v horách. „Ukazuje se, že je to velmi prozíravé a laičtí uživatelé dokážou AED správně použít,“ zdůraznil Jirsa.

Královéhradecký kraj není jediný, který takzvané laické defibrilátory nakupuje a rozmisťuje v horách i na dalších, turisticky exponovaných místech. Všude tam, kde jsou kvůli vzdálenosti nebo nepřístupnosti terénu delší dojezdové vzdálenosti. V Libereckém kraji už jich je takto umístěno zhruba 80. Čtyřicítka jich přibyla letos v květnu, z toho desítka právě v horách. V „Jizerkách“ pomáhají k záchraně lidí třeba u kiosků na Knajpě nebo na Hřebínku. Další je k dispozici na Ještědu. Kromě hor přibyly od letošního května také na některých památkách na zámku Sychrov, Bezdězu a Troskách.

Kraj do jejich nákupu investoval celkově pět milionů korun. Od spuštění projektu v březnu 2017 do konce letošního dubna byl laický defibrilátor v Libereckém kraji použitý ve 278 případech. Podle Petra Matějíčky z krajské záchranky aktivují operátoři laické defibrilátory průměrně šestnáctkrát do měsíce. „Záchranáři v kraji provedou přibližně 390 resuscitací, AED je aktivováno u každé třetí,“ vysvětlil.

Zároveň upozornil, že ani využití laických defibrilátorů není ve všech případech všemocné. Dokazuje to i osudový příběh bývalého náčelníka horské služby Adolfa Klepše, který loni zkolaboval právě pod Sněžkou a na srdeční selhání následně zemřel. „I kdyby byl ale zachráněn jeden jediný život, dalo by úsilí všech kolem projektu obrovský smysl,“ zdůraznil Matějíčka.