Dana Olbrichová, na mateřské dovolenéZdroj: Deník / Petr PokornýDana Olbrichová

na rodičovské dovolené, 40 let



V Dubé jsem deset let a líbí se mi tady. Dubá je sice malé město,ale je tady vlastně vše, co potřebujeme, od školky, školy, lékaře. Líbí se mi, jak je to tady pěkně upravené, krásně ošetřené v létě i v zimě. Vynikne to třeba při srovnání s okresním městem. Kultura je tady také na velmi vysoké úrovni. Nemám ani, co bych vytkla. Jsme tu spokojení.