Lidé v Mimoni chválí zlepšení veřejného prostoru. Práce je v okolí stále málo

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Deník se v rámci nového seriálu vypravil do Mimoně. Zeptal se tam místních obyvatel, jak se jim v Mimoni žije, co mohou pochválit a zda mají nápad, co vylepšit.

dělník – vrtař, 47 let



Jsme tu zvyklí, příroda kolem a dá se říci, že vše tady funguje. Až na to, že přímo ve městě mnoho pracovních příležitostí není, tak spousty lidí jezdí dělat jinam, hlavně do Škodovky. Zdroj: Deník / Petr PokornýKamila Dvořáková

živnostník - Vobchůdek Koza z Mimoně, „Žena regionu“ v LK 2019, 48 let



V Mimoni se mi žije dobře. Město má všechno, co k životu potřebuji a navíc k tomu klid a přírodu na dosah. A taky potkám dost prima lidí, se kterými si rozumím,ale to už je asi otázka výběru. Zdroj: Deník / Petr PokornýJiřina Freiová

důchodkyně, 70 let



Myslím, že se město Mimoň celkově dost změnilo k lepšímu, máme tu parčíky, nové silnice. Rozvíjí se tady dobře kulturní život. Dobře se tu žije. Zdroj: Deník / Petr PokornýIvana Jablonovská

živnostník, zmrzlinářka, 45 let



V Mimoni jsem spokojená, je tu hezky. Díky koronaviru a vládním opatřením, je to pro nás momentálně pochopitelně hodně těžké. Sortiment zmrzlinárny jsem rozšířila o základní potraviny, od listopadu je u nás v provozu také Zásilkovna. Bojujeme, musíme to zvládnout! Zdroj: Deník / Petr PokornýFrantišek Mareček

důchodce, údržbář, 67 let



Jsem zdejší rodák. Líbí se mi tu prostředí. Zlepšili se tady cesty, sídliště a řada detailů. Je to tu pěkné. Jen škoda, že lidé musí za prácí hlavně jezdit, z těch původních několika podniků je Mitop jediný, co ještě funguje. Zdroj: Deník / Petr Pokorný Galina Černá

laborantka, 42 let



Vyhovuje nám to tady, máme vlastní dům. Okolí je pěkné, lze odtud vyjíždět kamkoliv, také městský park je krásný.