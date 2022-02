Jaké bolístky trápí Českou Lípu?

Nemám pocit, že by Česká Lípa měla mít větší problémy než jiná města podobné velikosti v České republice. Trápí nás nedostatek parkovacích míst na sídlištích, nepořádek vedle kontejnerů. Rádi bychom opravili více chodníků a komunikací, ale zde jsme omezeni finančními a personálními kapacitami úřadu. Nejsou to ale problémy, které by nebyly běžné ve městech naší velikosti. Řešení většinou závisí na chování samotných občanů. Je to o každém z nás, jak se chová k prostředí, ve kterém žije. Povinností města je zajistit základní služby, údržbu, investice a co nejvyšší bezpečnost.