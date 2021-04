/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Když před rokem zkolaudovali ve Cvikově takzvaný Komunitní dům seniorů, ještě přesně nevěděli kdo bude nájemníkem atypických bytů a jak tam soužití převážně starších občanů města bude fungovat. Výsledek mile překvapil radní i samotné obyvatele.

„Krásně se nám tady žije. Máme tu výbornou partu, což je důležité. Díky tomu jsem tady úplně nejšťastnější. Dříve jsem bydlela na sídlišti, kde to nebylo ono. Zde jsme úplně v pohodě, jako jedna rodina. Vše nové, čisté. Perfektně si toho užíváme,“ chválila Eva Jankechová, která od loňska obývá jeden z bytů.

Ve vedlejší společenské místnosti ukazuje, že v ní se sousedé schází na kávu, nebo kde na Velikonoce barvili vajíčka. „Tady si řekneme co je nového, co kdo potřebuje, svěříme se i s „bolístkami“ a nikdo je nikam nevynáší, kdežto na sídlišti to byla „drbárna“,“ dodává paní Jankechová. Za fantastickou vymoženost svého nového domova pokládá přilehlou zahradu. „Máme tak možnost být celé léto venku. Nadchly nás i pravidelné společné táboráky. Od radnice sem máme přislíbenou ještě pergolu, na tu se moc těšíme,“ říká Eva Jankechová.