Bývalou krásu chce svému baroknímu zámku vrátit hornopolická radnice. Snaží se o to od konce minulého století, kdy stát převedl zchátralý zámecký areál do jejího vlastnictví. I přes provedené nejnutnější opravy je ale stav památky vážný a rychlá a zásadní obnova by byla nad finanční možnosti obce. V patře jsou odkryté stropy, statik nařídil odebrat z podlah betonovou mazaninu a škváru. Prakticky všechny trámy jsou zralé na výměnu. Hlavní devastace přišla po válce, kdy v zámku začalo hospodařit JZD.

Deník na návštěvěZdroj: Deník„Střecha byla opravena už před lety, protože do budovy zatékalo,“ vzpomenul starosta Luboš Paďour. Řemeslníci tehdy vyměnili i část shnilých krovů, opravili okapy, věž, všechna okna a fasádu na předním traktu. Zastupitelé původně v zámku plánovali zřídit restauraci, vinárnu, hotel i penzion pro seniory. Po nové opravě prostorných místností s klenutými stropy v přízemí se zde už uskutečnily různé kulturní a společenské akce. „Zámek malinko žije, ale chtěli bychom ho do budoucna více otevřít veřejnosti, záleží to ovšem na penězích. Bylo by potřeba řádově více peněz,“ řekl starosta obce.

Jak upřesnil, v suchých a čistě vymalovaných salóncích byla už i svatba, výstavy obrazů, vítání občánků, setkání důchodců, přednášky. „Museli jsme tu udělat dlažbu, kterou nám určili památkáři. Je hezká, ale za tu cenu mohla být navíc hotová třeba celá chodba. Teď nás v těchto místnostech čekají okna,“ poznamenal Paďour.

Zámek u břehu Ploučnice patří spolu se starým mostem a poutním kostelem Navštívení Panny Marie k nepřehlédnutelným dominantám vesnice. U vstupních vrat do zámku cedulky sdělují, že obnova je prováděna s využitím peněz poskytnutých ministerstvem kultury v rámci programu Podpory obnovy kulturních památek a že na ni přispěl i Liberecký kraj. „Z programu záchrany architektonického dědictví získáváme každý rok zhruba 700 až 800 tisíc korun, pro obec je tam 10% spoluúčast. Teď se kvůli DPH zvýší, což nás více limituje, ale určitě jsme za každou podporu vděční,“ uvedl Paďour. Jeho obec hospodaří s ročním rozpočtem kolem 12 milionů korun.

Místostarosta Jiří Blekta by byl rád, aby na zámku fungovala i nějaká drobná provozovna nebo služby. „Nejlépe ubytovací kapacity, protože ty tady vůbec nejsou. Byly už v původním záměru obce. Projektová dokumentace k tomu zpracovaná je,“ řekl.

V zadní části zámku se nabízí k využití rozsáhlé sklepení. Zatím posloužilo ke skladování ovoce a zábavným akcím pro děti. „Sklepy jsou úžasné. Naši předchůdci na obci právě zde pomýšleli na vinárnu nebo malý pivovar,“ zmínil místostarosta. Chválil i nádvoří. „Je to pěkný uzavřený prostor, který by bylo ideální využít pro benefiční koncerty ve prospěch zámku,“ dodal Jiří Blekta.

Jak zdůraznil, po zvelebení části přízemí je čeká kritická fáze záchrany. Pokud totiž rekonstrukce půjde dál z přízemí do pater, tak musí vyřešit stropy, které jsou mezi 1. a 2. patrem a jsou v nebývale špatném stavu. „Tam je nezbytná hodně velká investice. V rámci současných příspěvků nebo malého pronájmu ji nejsme schopni zvládnout, byly by potřeba částky v řádu desítek milionů korun. To je pro nás zatím nadlidský úkol,“ prohlásil místostarosta Blekta. S kolegy prý přemýšlejí o možnosti využít nevýhody a udělat z prostoru ukázku, jak to tu vypadalo: „Část odkrytých podlah a zdí bychom zakonzervovali v tomto stavu. A další část zámku udělali pěknou, s barokními malbami, byl by tak vidět kontrast těch dob,“ navrhoval Blekta.

Podle něj odborníci teprve nedávno ukázali na původní nosnou zeď v zámku, ta patří k nejstarší části sídla: „Byl tu jen poplužní dvůr pro správu panství, až později vznikla potřeba vytvořit tady větší zázemí pro poutní kostel, tak k této zdi začali zvedat stavbu o patro výš,“ vysvětlil.

Horní Police se v dávných dobách nazývala Palicz, což je doloženo již v roce 1273. Statek patřil premonstrátskému klášteru v Doksanech, Berkům z Dubé a od 16. století byl připojen k panství zákupskému. Významnými majiteli byli sasko-lauenburští vévodové. Právě za nich byl starý a již nevyhovující dvorek nahrazen jednopatrovým barokním zámkem. Hornopolický zámek vždy sloužil jako správní budova pro panské úřednictvo a jedna jeho část i pro ubytování duchovenstva přicházejícího o poutích vypomáhat při církevních obřadech pro desetitisícové davy věřících.

Součástí zámku se stal i pivovar. Za války chvilku i lazaret. K zákupskému panství statek patřil až do vzniku Československa v roce 1918, kdy byl jako habsburský konfiskát přidělen do správy státu. Fungovala tu lesní správa, škola i četnická stanice. Za socialismu v něm sídlilo JZD. Na obec ho převedl Pozemkový fond ČR koncem 90. let XX. století.