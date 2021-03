Nejprve zkusili sestrojit pár kol na koleně. Uspěli. Nakonec předkové v Horní Polici vyrobili a vyvezli do celé Evropy až stovky tisíc bicyklů značky Achilles. Slavná, byť dnes téměř zapomenutá značka je významnou součástí historie vesnice na břehu Ploučnice. Do „Achillesky“ a jejích výrobků se zamiloval zdejší rodák Radek Doleček (1971), kterému přátelé neřeknou jinak než Dolajz.

Od dětství žil v těsné blízkosti zaniklé továrny. „Achilles je moje srdeční záležitost, tím to všechno začalo,“ říká. Ze svých sbírek vytvořil pozoruhodné muzeum, kde vždy v září pořádá velkou slavnost. Připomíná tím výročí založení továrny, naposledy slavil 125 let Achillesky v roce 2019. Pak život zastavil koronavirus, nicméně v případě 11. září letošního roku už věří, že se zde zase s podobně naladěnými lidmi setká a pobaví. „Už je to tradice, doufám, že už bude lépe a politika nám akci dovolí uskutečnit,“ dodává Doleček.

Jeho poměrně rozhlehlý dům mu přišel nevyužitý, a tak když získal první motocykl Achilles, řekl si, že si ve svém domově vytvoří muzeum. Expozici rok připravoval a pro veřejnost otevřel koncem roku 2013. „Od té doby výstavní prostory dál zvětšuji. Snažím se obohatit je o artefakty dokumentující, jak žili před desetiletími domácnosti. Nově jsem se pustil i do sbírání věcí připomínajících železnici,“ nastiňuje Radek Doleček. Není divu, je z železničářské rodiny.

Jeho vlastní rodina mu je ve vášni a nadšení oporou. Aby se mohl koníčku věnovat a minimuzeum rozšiřovat, pracuje v žandovské firmě jako zámečník a svářeč. A volný čas a prostředky věnuje na vylepšování svých sbírek. Sehnal i originální součástky, prospekty, štítky pro kola, odznaky, katalogy firmy. Ve vitríně minimuzea má ale třeba i výplatní pásky zaměstnanců, pohlednice, cestovní doklady obchodního zástupce továrny, záruční listy, vzorník barev či ceníky. Jak ve svém království upozorňuje, Achilles pořádal velké cyklistické závody na 200 kilometrů: „Tady mám zlatou medaili za 1. místo z roku 1936, tady je zase nůž a lžička ze závodní jídelny továrny nebo nikdy nenamontované šlapací středy kol,“ ukazuje. „Mám i achillesku, kterou zkoušeli vyrobit po odsunu v Německu, ale rozjezd továrny se tam už nevydařil, byla jiná doba.“

Deník na návštěvěZdroj: DeníkZ motocyklů Achilles, které firma zkoušela vyrábět od roku 1904, postavil v muzeu vedle sebe stroje z roku 1930, 1932 a 1940. „Tahle je plně funkční, v původním stavu. Právě na takovém motocyklu jel jeden dobrodruh z Horní Police v roce 1938 po vlastní ose do Afriky a zpět. Sehnal jsem ho na Mostecku od rodiny původního majitele. Chtěli ho prodat jen tam, kde bude mít nějaký význam. A tahle červená achilleska je možná jediná na světě,“ chlubí se sběratel.

Radost mu udělalo pořízení kola Achilles s balonovými koly. „Bylo v krásném stavu, na svých 80 let je úžasně zachovalé.“ Nadšený je i z dopisu psaného samotným továrníkem Schneiderem, kde popisuje chystané oslavy 40. výročí podniku. „Vrací se sem po skoro sto letech. Psaný je česky, na krásně graficky provedeném firemním papíru, pěkné je i zdvořilé zakončení listu – Poroučíme se vám a V dokonalé úctě,“ ukazuje novinku ve sbírce Radek Doleček. Jak poznamenává, už nakupuje jen zachovalé nebo něčím zajímavé předměty, kola, díly. „Těch stokrát přetřených už mám dost, raději koupím to, co je v původním stavu,“ líčí.

Odsunuli, vypálili

Podle Dolečka dodávala hornopolická továrna v meziválečném období zákazníkům na 25 různých modelů: kola pánská, dámská, dětská, sportovní i víkendová kola pro dva, dále speciální kola pro živnostníky nebo poštovní doručovatele. „Postarali se i o příslušenství a doplňky jako světla, zvonky, pumpičky, řidítka, pláště různých rozměrů a třeba i přívěsné vozíky za kola, něco z nich mám také,“ připomíná. „Dětské kolo ale mám jen jediné, objevil jsem ho v Ostravě. Druhé dětské už jsem nikde nenašel,“ přiznává.

Po válce byla společnost na základě Benešových dekretů znárodněna a většina lidí odsunuta do Německa. Dlouhou budoucnost už fabrika neměla. „Nástupem bolševika tu naši továrnu podpálili, protože potřebovali lidi do fabriky ČKD v Žandově. Co z vybavení zůstalo, to šlo na Slovensko,“ smutně dodává patriot „Dolajz“.