Před rokem chtěl lidem alespoň na moment vrátit úsměv do zachmuřených tváří. V složité době po vypuknutí pandemie vyvěsil nad silnicí poutače s nápisy „Nás nedostaneš“ a „Nesložme se“. I tento z nápadů vystihuje osobnost Víta Vomáčky z Kravař na Českolipsku.

Za dva měsíce uplyne 30 let, kdy byl poprvé zvolen v Kravařích starostou obce. Od té doby radnici neopustil, je nejdéle sloužícím starostou na českolipském okrese. A je nadále nepřehlédnutelným komunálním politikem. Nejen pro pár kauz, které pronikly i do televize, jako spor se státem kvůli zveřejňování jmen přistižených zlodějů či vandalů. Zaujal i tím, že před pár lety koupil do „své“ školy simulátor formule. Nebo trochu recesistická sbírka toaletního papíru pro nemocnici v Lípě.

„Máme dobrého starostu, opravdu se stará, má plno nápadů. I díky tomu se v naší obci, oproti jiným vsím děla před kovidem spousta věcí,“ chválí Dimitrij Vovčuk, který v Kravařích žije 54 let. Jak sám Vomáčka říká, záleží mu na tom, aby lidé v Kravařích měli maximum možného kulturního, sportovního a společenského vyžití, aby zdejší děti chodily do kvalitní školky a základní školy, aby v obci bylo hřiště, knihovnu, relaxační centrum a další.

Také se přičinil,aby středem vesnice neprojížděly denně tisíce aut. Silniční obchvat Kravař byl uveden do provozu koncem roku 2019 a místní obyvatelé si jeho přínos nemohou vynachválit. Stavba přeložky dlouhé přes dva a půl kilometru trvala dva roky a stála bezmála 300 milionů korun. „Potěšilo mě, že jsem dokončili obchvat Kravař, což za dlouhá léta byla jedna z mála podobných staveb v celém kraji, je to čistokrevný obchvat,“ říká starosta. Radost má z dopravního hřiště, z tělocvičny v MŠ, ale i ze zájmu některých mladých spoluobčanů podílet se na zlepšování života v městečku: „Třeba v knihovně paní Cidlinová nebo v paní Chocholoušová z infocentra. Je prima, že mladí lidé přináší nové podněty, nové vidění, přichází s nápady, to se mi líbí,“ podotýká Vít Vomáčka.

Místní poukazují, že horší je to s údržbou některých komunikací, s dopravní obslužností, i když před řadou let právě starosta zajistil obci vlastní autobus a sám si sedal za jeho volant, aby své spoluobčany odvážel do České Lípy. Nad síly obce je zajištění lékařů, aby v obci ordinovali. „Vím je to těžké, ale brala bych zubaře, bylo by výborné kdyby tady byl. Jezdili jsme do Úštěku, ale tam obě zubařky skončily," mínila seniorka Marie Šimánková.



Hlavní investicí, do které se Kravaře v posledních měsících pustili je zásadní přestavba hasičské zbrojnice a nezbytného zázemí pro domácí hasiče. „Je to projekt za 15 milionů, navíc hasiči mají auta za 10 milionů, na náš zhruba devítimilionový roční rozpočet je to už velké dílo,“ uvádí Vomáčka.



Na moderní zbrojnici získala obec dotaci 7,5 milionů korun. „Dnes máme na hasičárnu odsouhlasený zastupitelstvem i úvěr 7 milionů, ale zatím to vypadá více než slušně, čerpat budeme maximálně dva miliony,“ doplňuje Vomáčka. Jak sám říká, za celou dobu, co je v čele Kravař si nepotrpěl na žádné „megalomanské projekty“. Největší položkou v rozpočtu obce jsou dva miliony na ZŠ a jeden milion MŠ, což jsou peníze na běžný chod. „Nejprve jsme chtěli lidem z obce zajistit vyžití, tu infrastrukturu, zázemí a důvod tady žít. Pak teprve si budeme hrát s náměstím a podobnými věcmi, vždy je to i otázka peněz.“ Obec dnes také řeší zřízení sběrového dvora, který ji scházel.

Podle Víta Vomáčky se v Kravařích snaží hospodařit zodpovědně: „Já lidem vždycky říkám, že je hospodaření na obci úplně stejné jako u nich doma. Máte příjmy a máte výdaje, a teď se doma musíte rozhodnout, jestli uděláte střechu nebo si koupíte auto, a to samé je na obci,“ promlouvá starosta. „Klademe si tedy otázky jako třeba, uděláme sběrný dvůr na odpady nebo začneme předělávat náměstí? Uděláme kulturák nebo náměstí?“



Vomáčkovi velmi vadí, když se stát snaží dělat chytrého a říká starostům, co by měli dělat. Zároveň je zbavil řady kompetencí. „Myslím si, že zastupitelé jsou znalí, tak na úrovni a mají takový přehled, že by si samosprávy měly vše kolem obce řídit sami.“ Starosta je přesvědčen, že ač vládní orgány vidí, jak obec hospodaří,tak stále jen posílá kontroly a audity. „Vidím kontrast s tím jak hospodaří stát, který za x let nezaplatil nic ze státního dluhu, naopak ho zvyšuje. Takto kdybychom hospodařili v obcích, tak nás stát nechá pozavírat,“ prohlašuje Vomáčka. „Proti samotným kontrolám nic nemám, ale dnes je to kontrola na kontrolu. Starosta je mnohdy opravdu držený v kleštích a pravomocí má opravdu jen malinko,“ dodává zkušený starosta.

Narozen 17. 1. 1960, pochází z učitelské rodiny, je absolventem Vysoké školy zemědělské. V mládí závodně provozoval plavání a basketbal, nyní již jen rekreačně. Je rozvedený, otec dvou dospělých dcer. Po vojně začínal jako zootechnik v JZD ČSSP Kravaře. V osmdesátých letech pracoval jako učitel na Střední zahradnické škole Děčín Libverda a SZTŠ Česká Lípa. Politickou kariéru nastartoval úspěch v prvních svobodných volbách roku 1990, kdy získal mandát zastupitele, a do května 1991 vykonával funkci zástupce starosty obce. Od května 1991 dosud je starostou obce Kravaře v Čechách. Vloni kandidoval do Senátu, v druhém kole těsně podlehl Jiřímu Voseckému.