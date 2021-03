Bohdana Janošková, Kravaře.Zdroj: Deník / Petr PokornýBohdana Janošková

prodavačka, 49 let



My jsme se přestěhovali z jižní Moravy, už je to 20 let. Koupili jsme si zde baráček a už jsme na život tady zvyklí, jsme tu spokojení. A je to pro nás zase vesnice. Tím, že jsme na konci okresu by se mohla zlepšit dopravní obslužnost, když je potřeba, tak musím shánět nějaký odvoz autem.