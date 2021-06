/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Do běžného normálu se vrátil život ve sklárně i v obci Polevsko. Ten narušil v druhé půlce května nečekaný větší výskyt nemocných s covidem–19. I když huť Ave Clara, jak uvedla její ředitelka, nikdy nebyla kvůli pandemii uzavřena.

Sklárna v obci Polevsko | Foto: Deník/Petr Pokorný

„S hygienou jsme spolupracovali od prvního dne, co přišel první nakažený. Po něm sem přišlo testovací centrum ze Cvikova a od té doby se už jen testovalo, třídilo, separovalo. Hygienici si ověřili naše potvrzení o testování. Reagovali jsme okamžitě a dělali, co bylo možné,“ prohlásila ředitelka a jednatelka sklářské firmy Adéla Šifová a vylučuje, že by za nedávným popraskem kolem koronaviru byl kdokoliv ze sklárny, jak tvrdili někteří lidé na Novoborsku.