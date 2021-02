Původní ze skoro 300 let starého domu - hostince U Slunce zůstaly jen obvodové a nosné zdi. Dům, který stojí uprostřed vsi, bude brzy z gruntu prakticky nový, s mnoha vymoženostmi. Přesto neztratí své genius loci. Se „Sluníčkem“, jak mu mnozí domácí říkají a kde byla vyhlášená hospoda, je spojen velký kus zdejší historie. Za poslední desetiletí, ale notně zchátral. Obec si proto raději půjčila v bance, aby hospodu zachránila. Uzavřít ji musela po polovině roku 2019 a následně ji svěřila stavbařům. Původní představa o rekonstrukci byla mnohem skromnější, ale každý zásah do budovy ukázal na další velké problémy.

„Stavba jede a měla by být hotová v květnu. Zdárné dokončení rekonstrukce hostince U Slunce je náš hlavní cíl. Z venku by měla vypadat jako na přelomu 19. a 20. století,“ prohlásil starosta obce Jiří Löffelmann (SLK). Jak vysvětlil, na počátku byl záměr zřídit v domě čtyři sociální byty, vylepšit sál a restauraci, stejně jako rozhlehlé stavení zateplit. Na byty a zateplení získala Skalice dotace. Podle starosty byly tehdy předpokládané náklady ve výši 18 milionů korun: „Dnes jsme na 30 milionech bez DPH, oproti malému úvěru jsme si museli vzít úvěr 18 milionů,“ upřesnil Löffelmann.

Postupně se prý ukazovalo, že je reálný stav domu dramaticky jiný. „Jelikož jsme chtěli, aby toto naše centrum sloužilo dalších 200 let, museli jsme kompletně vyměnit všechny dřevěné konstrukce, udělat nový věnec, zásadní bylo budovu podříznout a udělat hydroizolace, nezbývalo než vyměnit i veškeré rozvody,“ popisoval Jiří Löffelmann. Za samozřejmost považuje obnovení restaurace i řeznictví, které v domě fungovalo před přestavbou. „K tomu bylo nezbytné změnit dispozice lokálu a kuchyně, tak aby měly parametry moderní doby a zejména předělat sociální zařízení,“ řekl starosta. Na zdejší společenský sál plánuje vrátit plesy a přidat i jiné akce. Po generálce se dům stane bezbariérovým. „Firma odvádí poctivou práci,“ chválil Löffelmann.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkKrizovým místem byla i stěna domu, která zasahuje do protékajícího potoka Šporka. Povodí Ohře provádí jeho regulaci, ale kvůli požadavku obce, aby hostinec nepřišel o oblíbenou terasu hospody, která je nad korytem, si musela obec na tuto část regulace potoka přispět.

Ve Skalici poslední měsíce není žádná hospoda, zavřel i minipivovar Budulínek, ale kdysi, například mezi světovými válkami, zde fungovaly čtyři velké hostince a ještě několik malých pohostinství. Domů, kde pocestnému vždy dali najíst a napít.

„Většinou byly ještě spojené s nějakou živností. V různých obdobích jich bylo i kolem dvacítky,“ vysvětlil znalec místní historie Miroslav Hammer. Na Skalickém vrchu vyrostla také chata s občerstvením, kde se pravidelně konaly různé slavnosti. U Slunce se kdysi jen netancovalo, ale lidé sem mířili rovněž za trhy nebo na výstavy květin.



„Obec mnohem víc žila, vznikla spousta spolků, a všechny potřebovaly mít nějaké místo, kde by se scházely. Také tu byla vyhlášená kapela, proto se u některých hospod i často tancovalo,“ řekl amatérský badatel. Tři hospody ve vsi prý byly ještě na počátku socialistické éry. Patřil k nim třeba hostinec U Knesplů, který zanikl na přelomu 60. a 70. let minulého století a kde také byl velký sál. Nebo na návsi, kde jsou dnes dva stánky stál velký hostinec U modré hvězdy.



„Je zbouraný. Byl to veliký dům,ještě pamatuji, že tam byl řezník i malé kino,“ uvedl Hammer. Řadu let byli Skaličtí zvyklí navštěvovat i „Závodní klub“ zdejší sklárny, ten sloužil jako pohostinství a místo tanečních zábav. Podle Hammera malé i velké hospody pomáhaly k sblížení a komunikaci mezi lidmi: „Lidé se spolu více stýkali než dnes, spolu seděli na každém rohu, povídali si, vyměňovali názory. Více se znali, teď se v podstatě leckde ani neznají se sousedy a to je nejhorší,“ soudil.