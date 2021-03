„Ve druhé etapě obnovy se zaměřujeme na opravu ambitu, zejména jeho fasády. Finance zatím nemáme na restaurování všech kaplí, takže ani po této etapě nebude obnova areálu kompletní,“ uvedla manažerka projektu Jana Chadimová. Podle ní je ale důležité, že po této chystané etapě bude areál jako celek sjednocený pod „novou“ fasádou. Dostane se také na další zabezpečovací prvky a osvětlení. V ambitu zároveň vznikne expozice věnovaná současné obnově kostela.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkStejně jako první etapa i ta druhá počítá se zahradní úpravou, ve které bude proměněna část farní zahrady se studnou. „Kromě záhonů, kam si budeme moci vysazovat rostliny jako bylinky a případně květiny pro kostel, budou na zahradě lavičky pro odpočinek s výhledem dolů do obce směrem na Českou Lípu,“ popsala Chadimová.

Druhá etapa je sice co do rozsahu menší, ale ukazuje se, že není méně náročná, než se zpočátku mohlo zdát. „Podstatné je, že pokračujeme dál,“ řekl administrátor farnosti Stanislav Přibyl. Ten má i podle litoměřického biskupa Jana Baxanta velkou zásluhu na obnovení krásy kostela: „Obdivuji jeho odvahu a úsilí,“ chválil biskup Přibyla při slavnostním dokončení první etapy rekonstrukce. „Jediný rozdíl je zatím to, že nemusíme řešit koordinaci velkého množství dodavatelů prací a služeb,“ poznamenal k druhé etapě Stanislav Přibyl.

„Bohužel z velké části zatím řešíme administrativní záležitosti, jako je výběr zhotovitele stavby, takže žádné větší viditelné výsledky v tuto chvíli nemáme,“ zmínila Jana Chadimová. Jediným zřetelnějším faktem je, že se restaurátoři ujali plastiky Ukřižovaného Krista z ambitu. „Již po prvním kontrolním dni jsme zjistili, že spodní vrstvy plastiky jsou dosti expresivní, bude to tedy docela velká proměna,“ řekla manažerka projektu. A sdělila, že aktuálně probíhá veřejná zakázka na stavební práce, které by měly trvat 11 měsíců. „Doufáme, že se výběr povede a že zdárně navážeme na první etapu. Stavba už bude probíhat za běžného provozu areálu, neplánujeme tedy jeho uzavření. Bude možná návštěva, ať již za bohoslužebnými, poutnickými nebo turistickými účely,“ zmínila Chadimová.

Nevylučuje ani v této etapě, že se setkají v průběhu stavby s překvapeními: „Určitě jich nebude málo. Je možné, že objevíme ve vnitřní části ambitu malby. Předběžné sondy naznačují, že by pod současnou úpravou mohlo „něco“ být,“ prohlásila. V případě nálezu počítají – zejména kvůli financím – se zakonzervováním maleb a jejich prozatímním zakrytím. „Štuková výzdoba kaplí ambitu je pod velkými nánosy novodobých vrstev, těšíme se tak, jak budou vypadat po restaurování. V této etapě se počítá s kaplí Narození Páně na jižní straně,“ přiblížila Jana Chadimová.

Druhá etapa je z 85 % financovaná z prostředků IROP, z 10 % ze státního rozpočtu a z 5 % z vlastních prostředků farnosti. Celkem jde o přibližně 15 milionů korun. Hotová by měla být, pokud vše půjde hladce, na jaře roku 2022.

První zmínka o kostele pochází z roku 1291. V roce 1523 byla na břehu Ploučnice nalezena soška Panny Marie. Dle tradujícího vyprávění ji zbožné ruce vytáhly z vody a darovaly zdejšímu kostelíku. Od této doby se mluví o poutním místě. Současnou podobu v barokním stylu získal při přestavbě na přelomu 17. a 18. století. Velkou zásluhu na tom měli tehdejší majitelé panství Julius František Sasko-lauenburský a jeho dcera Anna Marie Františka Toskánská. Za dob své největší slávy sem každý rok mířily desítky tisíc poutníků.

Za socialistické éry kostel chátral a krásu si zachovával díky práci a obětavosti farníků a především arciděkana Josefa Stejskala, který zde sloužil 60 let. V roce 2018 byl prohlášen národní kulturní památkou. Cílem nákladné opravy bylo vrátit památce původní krásu a více ji přiblížit široké veřejnosti. Na rekonstrukci hornopolického areálu se podařilo v roce 2016 získat dotaci z evropských prostředků. Celková částka činila 121 499 727 korun. Rekonstrukci podpořil také Liberecký kraj: v roce 2019 to byl milion korun, o rok později milion a půl.