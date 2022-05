Vartenberk před rekonstrukcí.Zdroj: se souhlasem města Stráž pod RalskemPřed pěti lety se pustili ve Stráži pod Ralskem do náročné rekonstrukce vnějších fasád zámku Vartenberk a práce v současnosti finišují. Na řadu přijdou opravy vnitřních fasád, je vypsána zakázka. „Nedávno jsme dostali také nabídku na vybavení sedmi místností historickými artefakty, to by nás opět posunulo ve snaze vrátit zámku původní tvář,“ sdělil starosta Stráže nad Nisou Zdeněk Hlinčík.