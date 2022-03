Zákupský zámek přešel loni na celoroční provoz a Zimní trasu si od loňského listopadu do letošního března prohlédlo 1 762 návštěvníků. Okruh bude k dispozici ještě do 29. dubna, od 30. dubna jsou připraveny prohlídkové trasy Zámek za Ferdinanda Dobrotivého a Zámek za Františka Josefa I. V létě se uskuteční noční kostýmované prohlídky a děti se mohou těšit na průvodkyni-princeznu.

„Velmi nás překvapil zájem lidí o prohlídky v zimním období. Očekávali jsme, že ve všední dny nepřijde skoro nikdo a o víkendu maximálně deset lidí. Přesto se stává, že o víkendu přesáhne skupina dvacet pět účastníků. Tu si pak rozdělíme na dvě menší, aby to bylo pro ně pohodlnější,“ svěřil se zákupský kastelán Vladimír Tregl s tím, že návštěvnost za leden byla vyšší než na Sychrově, který má celoroční provoz zaveden už léta.

Aktuálně zámek „zdobí“ lešení, proběhla totiž generální oprava střechy. Výměny se dočkaly střešní krytiny a štítu, který se nachází na průčelí zámku, byla vrácena původní barevnost. Červenobílé omítky pochází až ze 60. a 70. let 20. století. „Původně měl zámek v době, kdy ho vlastnili Habsburkové, odstín žluti. Říká se jí schönbrunnská žluť. Do budoucna by se měla tato podoba vrátit celému zámku,“ podotkl Tregl. Dále se podařilo restaurovat několik malovaných stropů od Josefa Navrátila a druhá prohlídková trasa prošla elektrifikací. „Máme malované stropy a původní papírové tapety, proto nelze klasicky rozvádět elektřinu. Díky protažení kabelů skrze podlahu půdy nedošlo k ohrožení výzdoby,“ doplnil.

S blížícími se svátky jara počítají na zámku i s velikonoční výzdobou v podobě kvetoucích větviček, kraslic a mazanců. „Pro předky byly Velikonoce v prvé řadě církevní svátek. Výklad trochu obměníme, ale nechceme, aby se prohlídka změnila v náboženskou přehlídku," zdůraznil kastelán.

Nadále pokračuje obnova jižního křídla hospodářského dvora, na kterou národní památkový ústav získal dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Rozlehlý komplex hospodářského dvora zámku v Zákupech ze 17. století je jednou z nejohroženějších památek v Libereckém kraji. Nejdříve dělníci pracovali na zpevnění budovy zvenku i zevnitř, budovali podpěry a stahovali k sobě svislé zdi. Na jedné střeše musel být celý krov sňat úplně, v jižní části se nerozebírá a opravuje se tesařsky po částech.

„Během kontrolních dnů se ukázalo, že podloží je zdegenerované více, než jsme předpokládali. Musely se budovat speciální pilíře,“ podotkl ředitel Územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec. V létě by měly započít práce v samotných interiérech. Podmínkou dotace je dokončení oprav do poloviny příštího roku. „Termín dokončení je podle zástupců firmy šibeniční, ale my jsme optimisté a věříme, že se to stihne,“ uzavřel Kadlec.