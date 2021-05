Je nepřehlédnutelná, jelikož poslední léta kolem ní vede silnice k vytíženému Kauflandu. Upadala desetiletí. Už od okamžiku, kdy zde byla zrušena trať do Liberce.

Zdroj: DeníkMožnosti odkoupit strategické pozemky začala radnice sondovat u Českých drah před deseti lety. Od této transakce by prostoru téměř v centru Lípy mohla svítat lepší budoucnost. Dlouho očekávaná koupě se podařila dojednat až loni, zastupitelé odsouhlasili výkup těchto pozemků od Českých drah ve dvou etapách za celkovou cenu 22,6 milionu korun.

Podle mluvčí radnice Kristýny Kňákal Brožové by k předání pozemku mělo dojít v nejbližších dnech. „Zatím se tedy přímo v areálu bývalé železniční stanice Česká Lípa – město, nic nezměnilo,“ reagovala na dotaz Deníku.

Město nákupem získá pozemky o rozloze okolo 60 tisíc čtverečních metrů, které se rozkládají od autobusového nádraží až k Partyzánské ulici. Tento areál navazuje na pozemky města, v budoucnu se zde počítá s polyfunkční zástavbou, tedy prostory k bydlení i podnikání, a také realizací napojení městského okruhu na silnici I/9.

Českolipský znalec železnic Zdeněk Šindlauer je přesvědčen, že nefunkční budovu by město mělo nechat zbořit. „Cena za takovou plochu ve městě není špatná, ovšem aby prostor dávno zrušeného nádraží vypadal jakž takž k světu, bude zapotřebí částka řádově desetkrát vyšší,“ soudí Šindlauer a podotýká, že ani potom zdaleka není nabíledni, k čemu pozemek využít. Poukazuje na Německo, kde jsou mračna hektarů opuštěných drážních pozemků a města si s nimi většinou nedokázala poradit. „Obvykle to skončilo parkovištěm, předimenzovaným silničním přivaděčem, hypermarketem, velkoskladem nebo tělocvičnou, ale jen zcela výjimečně novou obytnou čtvrtí,“ zamýšlel se Zdeněk Šindlauer.

„Kauza se táhla mnoho let a je pro budoucnost města velmi důležité mít tyto strategické pozemky ve svém vlastnictví,“ řekl loni k schvalování nákupu pozemku zastupitel Roman Málek (Živá Lípa). Na získaném území si dovede představit moderní bytovou výstavbu v zeleném jižním pruhu města. Nejprve by Málek ale prostor vyčistil. „Přál bych si tu něco pěkného, na co budou naše děti a vnuci hrdí. Myšlenka je jedna věc, ale platný územní plán a nutnost zpracovat územní studii i s možností dopravního řešení v jižní části města druhá věc,“ opáčil Málek.

Z lesku ke zmaru

Nádražní budova měla zajímavou historii. Před 120 lety bývala stanice Ústecko-teplické dráhy v České Lípě architektonicky krásná. Supěly tudy vagóny se zbožím, surovinami, turisty i potentáty. Ten nejstrašnější z nich, Adolf Hitler, zde v březnu 1939 z vlaku vystoupil, aby pokračoval autem do právě zabrané Prahy. Po přeložení trati a necitlivé přestavbě v éře socialismu budova kouzlo ztratila a chátrala.

Poprvé se českolipské zastupitelstvo zabývalo výkupem pozemků v roce 2010, tehdejší návrh kupní ceny ve výši 65 milionů korun ale zastupitelé nepřijali. Akceptovatelná pro ně nebyla ani cena snížená na 53 milionů.