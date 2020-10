Senátní volby znají svého vítěze. Svůj post senátora obhájil Jiřího Voseckého. Co si o volbách myslí občané Českolipska? Podívejte se na anketu Deníku.

Jiří Vosecký | Foto: DENÍK/ Petr Pokorný

Miloslav Tůma, 28 let, starosta města Ralsko

K volbám se bohužel dostavilo pouze 11,4% voličů, což není vůbec dobré. Na druhou stranu například my v Ralsku potřebovali senátora za 6 let pouze jednou při projednání doplnění stavebního zákona, pro konkrétní případ a bohužel s nulovým výsledkem, takže se náladě v lidu ani nelze divit. Musíme věřit v lepší zítřky.