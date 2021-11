Deset mladistvých bylo pod vlivem. Převládaly dívky

Na podávání alkoholu a ostatních návykových látek dětem a mládeži do osmnácti let se v uplynulých dnech zaměřili policisté v Libereckém kraji. Preventivní akci, která trvala pět dnů a zapojilo se do ní na šedesát policistů, nazvali Alkohol, drogy, mládež.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

V hledáčku policie byly nejen restaurace a bary, ale také večerky či jiné prodejny. „Předmětem celé akce nebylo odhalit pouze ty, jež alkohol, tabákové výrobky či drogy nezletilým dětem či mladistvým osobám podávají, pozornosti policistů především neunikli sami konzumenti. Do akce se zapojil i Celní úřad, Česká obchodní inspekce, Orgán sociálně-právní ochrany dětí či Hasičský záchranný sbor,“ uvedla policejní preventistka Adéla Maňasová. Policisté zkontrolovali celkem 324 lidí a odhalili deset osob mladších 18 let, které byly pod vlivem alkoholu. Hodnoty naměřeného alkoholu v dechu se u nich pohybovaly v rozmezí od 0,5 promile do 1,6 promile. „Ačkoliv se zdá, že z celkového počtu kontrolovaných lidí jde o zanedbatelné číslo, opak je pravdou. Je přímo alarmující, stejně jako fakt, že u dětí, které byly ovlivněny alkoholem, převládaly dívky. Bylo jich sedm.“ dodala Maňasová.