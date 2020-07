Josef už jako dítě neustále něco kreslil, navrhoval a kutil a rodiče ho v tom podporovali. Další jeho kroky směřovaly na střední školu v Kateřinkách, kde vystudoval obor design interiéru. „Poté jsem se přihlásil na Technickou univerzitu Liberec a měl jsem to štěstí, že jsem mohl prohlubovat znalosti ještě za éry architekta Bořka Šípka, designérky Leony Matějkové nebo režiséra Jaroslava Brabce,“ netajil se nadšením mladý designér.

Zpočátku si myslel, že bude moci vymýšlet cokoli, co si umane. Posléze zjistil, že je limitován vlastnostmi materiálu a technologickými postupy. Nevzdal to a svou kreativitu zacílil na přístup v myšlení. „Pro mě je design něco jako pro vědce bádání nebo pro chemika zkoumání. Snažím se ve všem hledat nové principy a přístupy a nerad slyším větu, že něco nejde vyrobit. Jen je potřeba najít cestu, jak to udělat. A na toto české řemeslo často zapomíná,“ podotkl Josef Trakal.

Jak sám říká, v jeho oboru je nejdůležitější pokora. Pokud ji člověk nemá, moc daleko nedojde. Sám sází hlavně na přirozenost. „Chovám se k lidem slušně a přátelsky. Není nic lepšího než krásná, několikaměsíční spolupráce s lidmi, na kterých pozorujete, jak se těší na své budoucí bydlení. Často to pro ně představuje novou etapu jejich životů,“ dodal Josef.

Coby designér získal několik ocenění. Jako úspěch a poctu vnímá 4. místo v soutěži na novou podobu Krajské nemocnice Liberec, kde byl součástí týmu s libereckými architekty ze Siadesign. Také několikrát vystupoval v pořadu České televize Sama doma. „Dnes je však pro mě úspěchem každá realizace, kde na konci vidím úsměvy klientů. To je to, co vás pak hřeje na srdci,“ zdůraznil talentovaný designér.

Před čtyřmi lety společně s kamarádkou Nelou Makarovskou, též designérkou, založil studio Tři tečky, kde se věnují především produktovému designu, grafice a konceptuální tvorbě. „Nebojíme se i kontroverzních věcí. Pokaždé jsme zvědaví na reakci lidí, když s takovou věcí vyjdeme na trh,“ řekl. Jejich výrobky jsou k dispozici v design obchodech a koncept storech jak v Liberci, tak po celé České republice anebo přímo na jejich e-shopu.

Z jeho nedávných prací lze jmenovat libereckou restauraci Wimbledon či podílení se na koncepci nového multižánrového klubu Lípa v Liberci. Často spolupracuje s architekty na velkých developerských projektech. Nyní připravuje zcela novou kolekci nábytku a bytových doplňků z neobvyklých materiálů. „Ve Třech tečkách zase naopak pracujeme na projektu, který v sobě nese myšlenku upcyklace, a připravujeme kolekci svítidel a doplňků ze zcela organických materiálů,“ uzavřel vyprávění Josef Trakal.