Do Česka míří extrémně silné deště. Výstrahy se týkají všech regionů, takže zasáhnou i Českolipsko. Podle Českého hydrometeorologického ústavu mají deště dorazit během čtvrtka 12. září. Situace se nezmění ani o víkendu.

Tento týden dorazila do našeho regionu dramatická změna počasí. Z tropických teplot posledních týdnů se v první polovině týdne ochladilo o deset stupňů. A další ochlazení přijde od čtvrtka. To má být navíc doprovázené vydatným deštěm, který by podle stávající předpovědi měl být hlavně o víkendu vytrvalý a téměř celodenní.

„Platí, že období od čtvrtka 12. září do neděle 15. září očekáváme velmi deštivé počasí s výraznými srážkovými úhrny. Mezi modely panuje shoda, že na velké části území může napršet přes 100 mm, v exponovaných lokalitách, například v návětří Jeseníků, i výrazně více. V důsledku toho se předpokládají i výrazné vzestupy hladin vodních toků," uvádí Český hydrometeorologický ústav.

O víkendu bude místy také větrno, což podle meteorologů může způsobovat v kombinaci s podmáčeným terénem vývraty stromů. „Situaci budeme s ohledem na potenciální výrazné dopady bedlivě sledovat a dále upřesňovat. Během středy je vysoce pravděpodobné vydání výstrahy s extrémním, nejvyšším stupněm nebezpečí," dodali meteorologové.

V předpovědích pro Liberecký kraje to zatím vypadá na vydatnější déšť od pátku, a to hlavně v Jizerských horách a Krkonoších, večer se pak postupně začne zvedat silnější vítr s nárazy až 20 m/s. Před velmi silnými nárazy větru až 90 km/h a na horách dokonce až 110 km/h pak varuje ČHMÚ hlavně na sobotu.

Rozsáhlé povodně hrozí od čtvrtka také na jihovýchodě Německa. V úterý před nimi varovali meteorologové na specializovaném webu wetter.com. Podle něj by vydatný déšť mohl povodně způsobit také v Česku a Rakousku. Meteorologové ovšem zdůraznili, že modely vývoje by se mohly ještě změnit.

„Možná máme před sebou velké povodně na jihovýchodě Německa a u našich sousedů v Česku a Rakousku,“ uvedl meteorolog Ronald Porschke. Zároveň zdůraznil, že okolo vývoje počasí od čtvrtka do neděle panuje ještě mnoho nejasností.

Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí je pravděpodobné, že se budou rušit nebo přesouvat některé víkendové venkovní akce. K takovému kroku už přistoupila Kultura Česká Lípa, která přesunula páteční koncert Barbory Polákové z Vodního hradu Lipý do prostor KD Crystal. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

