Možný scénář. Mapka, kterou ve čtvrtek 12. září ráno zveřejnil ČHMÚ, ukazuje dle nového výpočtu modelu Aladin sumu srážek do nedělních 2:00 hod ráno.

Výstražná předpověď meteorologů, která varuje před velkými srážkami i na Českolipsku, přiměla pořadatele venkovních akcí zrušit jejich konání o tomto víkendu. Odnesly to zatím Zákupské slavnosti nebo Dogský pochod. Na přívaly deště se chystají i hasiči, vodohospodáři i vedení měst a obcí.

Český hydrometeorologický ústav vydal varování před extrémními srážkami, které naše území zasáhnou od čtvrtka do neděle. Nejvíce by mělo pršet během soboty. Výstraha na extrémní srážky platí kromě Karlovarského a části Ústeckého kraje pro celé území České republiky. Pro Českolipsko a Novoborsko zatím platí nízký stupeň nebezpečí. V případě povodní je výstraha pro region na vysokém stupni nebezpečí.

Ve zbytku Libereckého kraje bude situace zřejmě ještě horší. Hasiči jsou proto v pohotovosti. „V souvislosti s vydanou výstrahou od se intenzivně připravujeme na možná rizika spojená s extrémními srážkami. Aktuálně také prověřujeme připravenost dobrovolných jednotek požární ochrany pro provádění záchranných a likvidačních prací,“ informoval Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.

Výstraha - místy až extrémní srážky.

Připraveno je několik tisíc pytlů pro naplnění pískem. „Provedli jsme kontroly člunů, čerpadel a motorových pil. Bohužel k výstraze na intenzivní množství srážek a riziko povodní je současně vydána výstraha na velmi silný vítr. Zároveň jsme posílili stavy na operačním a informačním středisku a jsme připraveni i na posílení stavů hasičů na jednotlivých hasičských stanicích v Libereckém kraji. Všechna opatření jsou v tuto chvíli preventivní, ale nechceme situaci podcenit. Velmi prosím veřejnost o uvážlivé chování a prosím o dodržování pokynů hasičů a povodňových orgánů,“ doplnil Jan Hadrbolec, ředitel HZS Libereckého kraje.

I nadále zůstává tradičním doporučením občanům, aby svá vozidla zabezpečili a zajistili – pokud možno – na co nejvyšším místě a odnesli si cennosti do vyšších pater.

Situaci bedlivě monitoruje i město Česká Lípa. „Občany jsme o výstraze informovali prostřednictvím aplikace MUNIPOLIS, kdy dostanou informaci přímo do svého telefonu, a facebookového profilu. Zatím pro Českolipsko platí nízký stupeň nebezpečí a věříme, že to vydrží,“ řekla mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Dobrovolní hasiči jsou také v pohotovosti. „Pro všechny případy máme připravenou stovku naplněných pytlů s pískem a další stovky prázdných s tím, že je můžeme bleskově naplnit. V pohotovosti jsou členové povodňové komise i krizové pracovnice městského úřadu,“ uvedla.

Na pátek 13. září starostka města svolala koordinační schůzku, kde budou dobrovolní hasiči, strážníci, zástupci odboru životního prostředí a odboru technického. „Jak v těchto situacích postupovat máme již vyzkoušeno z předchozích povodní, ale nechceme nic podcenit,“ konstatovala mluvčí.

Kvůli dešti a nízkým teplotám ruší pořadatelé některé venkovní akce, třeba Zákupské slavnosti. Beze změn proběhne jen páteční program, Loutkové divadlo Kozlík v kulturním domě a koncert v kostele sv. Fabiana a sv. Šebestiána, a sobotní Den otevřených dveří ve škole. Jen venkovní program se přesouvá do sportovní haly.

Výstraha - povodňové jevy.

Sobotní program na zákupském koupališti se ruší. „Věřím, že tento krok lidé pochopí, protože není nic důležitější než bezpečnost a zdraví nás všech. Budeme doufat, že následky dešťů po celé republice budou co nejmenší. Jednáme o možnostech přesunout slavnosti na příští sobotu. O všem rozhodne tento víkend, protože nemá cenu u nás slavit, když se někde bude plakat,“ vysvětlil starosta Zákup Radek Lípa.

Kultura Česká Lípa už přesunula páteční koncert Barbory Polákové z Vodního hradu Lipý do prostor KD Crystal. O týden se posouvá Dogský pochod na podporu pejsků v Útulku Dogsy v Jestřebí. Akce se uskuteční v sobotu 21. září. Až na jaro přesunuli pořadatelé charitativní akci, která se měla konat v rodinném parku Doksyland.

Ruší se také Rozára fest v Zahrádkách, Putování za památkami ve Stráži pod Ralskem nebo prohlídky Bredovského letohrádku u zámku Lemberk.

Až v neděli 22. září se uskuteční Pohádkové putování Peklem, které na tento týden chystal DDM Libertin Česká Lipa. „Záleží nám na tom, aby si všechny děti i jejich rodiče akci pořádně užili, ale dbáme také na bezpečnost nejen vás návštěvníků, ale i našich pracovníků a brigádníků a také na naše kulisy, které by se nám ve špatném počasí mohli zničit a to by byla velká škoda. Děkujeme za pochopení,“ vzkázal přes sociální sítě Libertin.

Zrušit společenské a kulturní akce doporučila i povodňová komise Libereckého kraje a povolila mimořádné manipulace na přehradách na svém území.

„Bude probíhat odpouštění vody ze všech přehrad. Povodňovým komisím obcí je dále doporučeno projednat možnosti mimořádné manipulace (vypouštění) s vlastníky rybníků. Doporučujeme též zrušit společenské a kulturní akce, kde se očekává větší účast veřejnosti, a to v období od pátku do neděle, a zejména důrazně nedoporučujeme na tocích využívat půjčování lodí a provozovat rekreační plavbu. Při vyhlášení II. a III. stupně povodňové aktivity je plavba zákonem o vodách zakázána,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta po čtvrtečním jednání povodňové komise. Prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje přijde do obcí upozornění na aktivaci povodňových komisí.

Kraj doporučuje sledovat aktuální situaci na stránkách povodňového portálu povodnovyportal.kraj-lbc.cz.

Na očekávané dešťové srážky se připravují i jednotlivá povodí. Například Povodí Labe snižuje hladiny ve všech jeho nádržích, aby se uvolnil retenční prostor pro zachycení zvýšených průtoků a transformaci povodně. Dnes budou ve snižování pokračovat, případně udržovat snížené hladiny v závislosti na přítoku.

Výstraha - silný vítr.

„Dále jsme prověřili připravenost staveb protipovodňových opatření, v Libereckém kraji je to PPO Višňová - Víska na Smědé, včetně před pár lety dokončené suché nádrže na Krčelském potoce. Máme také v pohotovosti techniku a její obsluhu pro nezbytné zásahy na korytech vodních toků v případě problémů s odtokem,“ řekla Deníku mluvčí Povodí Labe Hana Bendová s tím, že samozřejmostí je v současné situaci nepřetržitá služba vodohospodářského dispečinku a jeho komunikace s povodňovými komisemi, složkami Integrovaného záchranného systému a dalšími.

K dispozici je také linka společnosti Silnice LK v případě náhlých sesuvů půdy na krajských komunikacích, a to 777 511 255. Společnost KORID LK dále rozhodla o zrušení turistických linek, a to zatím na Zlaté Návrší a Ještěd.