V českolipské základní škole v Jižní ulici obědvá každý všední den strávníků. Už před časem zde opustili zaběhlou tradici dávat dětem ve školní jídelně na talíře zeleninu, ale i polévku. Mnohý, vybíravý školák pak tuto část oběda jen přenesl přes jídelnu k okénku, kde odkládali talíře a zbytky. Osvědčil se jim systém se zeleninovým či ovocným „barem“.

V českolipské základní škole v Jižní ulici obědvá každý všední den strávníků. | Foto: Jan Policer

„Jsou tam okurky, rajčata, salát a děti si vezmou sami, když chtějí,“ popsal ředitel školy Jan Policer. Podobně je to s ovocem.„Nabírají si do misek, míchají si ho, je to funkčnější,“ mínil ředitel. „To samé máme s polévkami, ty jsou připravené v hrnci a každý ať si vezme sám podle svého.“ V ZŠ Jižní nejprve zavedli výběr ze dvou jídel, pak přešli dokonce na tři, ale kvůli nárůstu odběratelů obědů i z řad obyvatel okolního sídliště, ale stále stejnému počtu kuchařek, se vrátili k nabídce dvou hlavních jídel. Ta si školáci i ostatní objednávají přes internet nebo u terminálu před jídelnou.