Vládní nouzové stavy, vyhlašované kvůli pandemii, ovšem poměrně výrazně zasáhly do chodu celé ozdravovny, kam tak přijíždí mnohem méně klientů než před koronavirem. „Přestože tu maminky s dětmi jsou, je pokles klientů je významný,“ konstatoval ředitel léčebny Rudolf Focke.

Zdroj: DeníkCvikovské „vzdušné lázně“ si přes pandemii vyhledaly s nemocnými dětmi zejména matky z Prahy, Ústí nad Labem, i jiných velkých měst, kde žijí uzavřeni na sídlištích.

Zdravotnický personál se proto letos zapojil do testování veřejnosti na covid a od 1. dubna má vypomáhat v nově otevíraném očkovacím centru v Novém Boru. Liberecký kraj, který je zřizovatelem cvikovské léčebny, ji také určil jako záložní zdravotnické zařízení s dvaceti místy pro covid pozitivní pacienty a 26 lůžky pro následnou léčbu po koronavirovém onemocnění.

„Jako infekční oddělení jsme sice zařazeni do pandemického plánu, ale zatím nám pro péči o pacienty s covidem chybí především nezbytné rozvody kyslíku, které se nedají rychle dohnat,“ přiznal Focke. Připravený pro krizový stav mají opravený pavilon B. „Nejsme tam schopni zajistit kyslík, proto je to „nouzovka“ pro následnou péči, ale ne pro to akutní. Chybí tam personál a také vhodné hygienické zázemí pro dospělé, sice jsou tam koupelny a záchody na pokoji, ale jen pro děti,“ vysvětlil ředitel Focke. Podle něj je léčebna postavena s velkou důmyslností, je soběstačná, má vlastní kuchyň, prádelnu, vodojem, čističku a další. „Když se tady za prezidenta Masaryka stavělo tak byl plán, aby byl ústav naprosto oddělený a samostatný,“ řekl Focke.

Objekty se zřizovatel snaží postupně rekonstruovat a modernizovat. Dětská ozdravovna, jejíž stavba začala roku 1910, se rozkládá v několika funkcionalistických budovách uprostřed více než desetihektarového lesoparku 400 metrů nad mořem, kterému se vyhýbají inverze, škodliviny, plísně a prach.

„V podstatě je to model švýcarských vzdušných lázní, takových budov stojí pět na Rujaně, jsou dnes v různém poločase rozpadu, dvě jsou ještě funkční a zbytek jen železobetonová torza,“ vyzdvihl Focke.

Astma, záněty průdušek nebo alergie

Zlepšit svůj zdravotní stav sem jezdily děti trpící na astma, na opakované záněty průdušek, nebo s problémy horních cest dýchacích, po operacích či zápalech plic, nebo sennou rýmou a jinými alergiemi. V letech před pandemií se v léčebně vystřídalo ročně na 830 dětí (a navíc i 230 jejich maminek).

Na dětskou léčebnu nedá dopustit třeba Hana Habartová z Prahy, ve Cvikově už se syny byla třikrát, poprvé před 9 lety: „Ubytovaní jsme byli v nízkém pavilonu i v hlavní budově. Bylo to tam prima. Všichni moc příjemní. Naučili nás maminky i děti jak zlepšovat dýchání různým cvičením a pomocí dostupných pomůcek. Užili jsme si i krásného okolí,“ hodnotila Habartová.

Jak ředitel Focke potvrdil, v oddělené části sanatoria pro dospělé pacienty v blízkém Martinově údolí jsou nadále léčeni nemocní s TBC a plicními chorobami. I zde se zřizovatel snaží budovy vylepšovat.

„Původní okna zde byla provedena jako celoprosklené stěny, rozměry některých oken jsou gigantické, třeba pět na čtyři metry a tomu také odpovídají energetické ztráty," vysvětlil ředitel. „V minulosti se totiž používalo slunce jako dezinfekční prostředek při léčbě plicních nemocí, pokoje byly proto takto významně prosvětlené. Teď už to není tak nezbytně nutné, nicméně se snažíme ráz této budovy zachovat.

O provoz se dnes v obou částech stará 144 zaměstnanců z toho v dětské léčebně 72.

„Ve Cvikově je léčebna prakticky největší zaměstnavatel, nabízí našim občanům stabilní a jisté zaměstnání,“ poznamenal starosta města Jaroslav Švehla.

Cvikovský ústav léčí plíce už více než sto let

V roce 1908 se Spolek pro plicní choroby ve Cvikově usnesl, že založí ústav pro léčení tuberkulózy. Vybral pozemek pod Kalvárií a koncem roku 1910 dokončil stavbu Českého zemského jubilejního ústavu pro skrofulosní děti. V bývalé restauraci byla správa ústavu a kanceláře. Ošetřovatelskou službu vykonávaly sestry z řádu Vincenta de Pauly.

V roce 1926 bylo zařízení přejmenováno na Zemský ústav pro tuberkulózní děti a mělo 30 pacientů v zimě a 60 v létě. Za tři roky byla zahájena rekonstrukce starých a stavba nových pavilonů, dokončena byla v roce 1934. Léčebna měla tehdy 200 lůžek a patřila k nejmodernějším ústavům svého druhu ve střední Evropě.

Po mnichovských událostech se děti i český personál odstěhovaly do zemského ústavu v Luži a objekty později sloužily jako německý válečný lazaret. Po válce se zařízení vrátilo svému původnímu účelu, léčení tuberkulózy dětí. Po snížení výskytu onemocnění tuberkulózou se v roce 1961 zařízení změnilo v Dětskou léčebnu pro nespecifická onemocnění plic a horních cest dýchacích se 150 lůžky. Od července 1991 je Dětská léčebna Cvikov samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj.

Výraznou dominantu léčebny tvoří funkcionalistický železobetonový věžový vodojem z 30. let 20. století.