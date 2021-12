Dětské domovy i školky. Vánoční stromky z Ralska dělají radost po celém kraji

Lesníci Vojenských lesů a statků (VLS) z Mimoně, kteří spravují přírodní oblast Ralska, rozvezli vánoční borovičky z lesů v této unikátní přírodní oblasti do osmi dětských domovů na Liberecku, do dvou domovů pro seniory a také do českolipských škol a mateřských školek.

Lesníci Vojenských lesů a statků (VLS) z Mimoně, kteří spravují přírodní oblast Ralska, rozvezli vánoční borovičky z této oblasti do osmi dětských domovů na Liberecku, do dvou domovů pro seniory a také do českolipských škol a mateřských školek. | Foto: Jan Sotona

Tato tradiční předvánoční akce proběhla už popatnácté. „Poprvé jsme je dětem dodali v roce 2006. I letos šlo tradičně o stromky, které je třeba v porostech vyřezat v rámci pěstebních zásahů. Nejsou možná tak dokonalé, jako stromky pěstované speciálně pro vánoce na plantážích, o to více ale budou odpovídat vánočním tradicím,“ řekl ředitel divize VLS Mimoň Roman Vohradský. Zdroj: Jan SotonaPřevážnou část z padesáti stromků tvoří borovice, která představuje typickou dřevinu této unikátní přírodní oblasti mezi Bezdězem a Ještědem. Nepocházejí z tzv. plantážových chovů, ale z výchovných zásahů v hospodářských lesích. Stromy putovaly do do osmi dětských domovů v Libereckém kraji – do Frýdlantu, České lípy, Semil, Hamru na Jezeře, Krompachu, Jablonného v Podještědí, Dubé-Deštné, ale i do dětského domova Sluníčko přímo v krajském městě. „Další dvě desítky stromků potěšily mateřské školy a další školní zařízení v českolipském regionu,“ doplnil mluvčí VLS Mimoň Jan Sotona s tím, stromy obdrželi i v Domovech seniorů v Mimoni a ve Stráži pod Ralskem. Tradice vánočních stromků je Česku i ve světě poměrně mladá, pochází z přelomu 19. a 20. století. K jejímu masovému šíření v tuzemsku i Evropě přispěl příchod moderního trvale udržitelného lesnického hospodaření, kdy vánoční dodávky stromků vlastníkům lesů umožňovaly využít „odpad“ z výchovných zásahů.