Divadelní podzim v České Lípě se stal už synonymem pro dokonale zvládnutou přehlídku zejména ochotnických souborů, pro pestrý program a pro jistotu pěkných diváckých zážitků. Akce už má úctyhodnou tradici, letos jde v pořadí již o 43. ročník. Posledních pět let je dramaturgyní a ředitelkou přehlídky Dita Krčmářová.

Přehlídka v Jiráskově divadle je doslova za dveřmi, zahajujete ji již v pondělí 14. října. Lze stručně navnadit, na co se mohou návštěvníci těšit?

Letos máme hned několik novinek. Nejzásadnější je, že jsme si trochu zariskovali a přidali jeden den navíc. V programu se návštěvníci mohou těšit na moderní show nového cirkusu, dále na undergroundový muzikál českolipského rodáka Přemysla Bureše, zástupce slovenské národní přehlídky, mistry slam poetry, premiéru nové inscenace pořádajícího souboru, také zábavné pojetí legendární Maryši, podmanivý Zlatý Drak hřeb Jiráskova Hornova, workshop slam poetry, na výstavu ve foyer divadla, představení pro děti i studenty či křest knížky o vaření studenta gymnázia.

Co mají lidé čekat například od novinky spojení divadla a poezie „slam poetry“?

Půjde o exhibiční set špičkových českých slamerů „Slam Poetry Exhibice“. Slam poetry je specifický styl básnického přednesu. Jeho podoba není přesně ukotvena jasnými pravidly, v principu ale platí, že přednes musí být natolik sugestivní i zábavný, aby dosáhl největšího ohlasu v publiku. Z toho máme velkou radost. Přivítáme naše elitní slamery jako Anatola Svahilce, Dr. Filipitche, Caledona nebo Davea Naslamkejva. V rámci hlavního programu vystoupí v pátek 18. října. Bonusem je, že v sobotu pak na workshopu v Základní umělecké škole poradí všem zájemcům o tuto disciplínu třeba v tom jak se odblokovat ve vyjadřování.

Avizujete, že vůbec poprvé během přehlídky vystoupí zahraniční host. O koho jde?

Ano, letos u nás v České Lípě vystoupí hosté ze Slovenska. Divadelní soubor Hugo z Trenčínského kraje je sice amatérský, ale na vysoké úrovni. Je velmi úspěšný a sbírá ceny na nejrůznějších festivalech a přehlídkách. U nás zahraje inscenaci „Návštěva starej dámy“, která je o lidské chamtivosti a prodejnosti. Hra klasika Friedricha Dürrenmatta nabízí příběh společnosti, která iluzi prosperity obětuje morální zásady a základní hodnoty. Všechny proto zvu na jejich představení, navíc slovenské divadlo je o trošičku jiné než české… živočišné. Nenechte si je tedy ujít ve středu 16. října.

Vyvrcholením Českolipského divadelního podzimu má být o sobotním večeru klasika. Divadelní klub Jirásek nastudoval premiéru legendární tragédie Williama Shakespeara. Máte trému?

Premiéra je nejtěžší moment a vždy o nervech, zda se povede. Zároveň veliká euforie. Ale nerada bych k premiéře mluvila za režiséra Václava Klapku, který s námi riskl právě Hamleta. Hamlet byl pro nás neskutečná výzva. Myslím, že za ten rok, co jsme ho chystali, jsme jako soubor vynaložili strašně moc energie, aby se NÁŠ Hamlet povedl tak, jak si režisér představuje, herecky i scénou.

Kdo se ujal titulní role dánského prince?

Hamleta zahraje Štěpán Kňákal, pro kterého tato role byla neskutečná výzva. Celý soubor mu držíme palce, dal do toho vše. A především máme Václava Klapku, co dokáže do každé inscenace vložit vždy něco navíc. Režisér Klapka se pro hru rozhodoval hodně dlouho, my jsme s ním do toho šli. Ostatně, někde v rozhovoru řekl, že soubor je na toto představení připravený a já si to myslím také. Dát už to musíme, zbývá v předprodeji 13 vstupenek!

Součástí českolipské divadelní přehlídky byly tradičně i různé doprovodné akce, jak tomu bude nyní?

Nezapomínáme na ně ani teď. Kromě workshopu, besed po představeních je součástí festivalu v posledních letech i představení některého z výtvarných umělců. Letos jsme vybrali Cyrila Grolmuse, kterého lidé znají jako herce našeho divadelního souboru, ale tady uvidí, jak umí čarovat se sklem a světlem. Jeho práce lidé spatří v speciálně upraveném foyer divadla. Mimochodem při tom zjistí, jak by mohl foyer vypadat a za to děkujeme nové paní ředitelce Kultury Česká Lípa Tereze Vrané, která nám vyšla vstříc a úpravu vstupních prostor divadla nám umožnila. Budeme také křtít knížku studenta českolipského gymnázia Martina Legezy, který vydal svoji první kuchařku. Zároveň se v divadle při vernisáži tento talentovaný mladík postará o malé pohoštění.

Všechna představení se odehrají večer, nebo nabízíte třeba dopolední program pro školy?

Ano, na děti a studenty jsme mysleli. Navázali jsme spolupráci s gymnáziem, obchodní akademií a střední průmyslovou školou. Jsme moc rádi, že na festival reagují zdejší školy vstřícně a všechna dopolední představení máme vyprodaná. Středoškoláci tak budou moci poznat právě „Slam Poetry“, mateřinkám chystáme pohádku a základní školy shlédnou představení Divadelního klubu Česká Lípa „Hoši od Mississipi“.

Jak se místní školy staví k divadelnímu festivalu?

Vnímají ho jako součást kulturních aktivit na Českolipsku a rádi ho podporují. Mladým chceme řekněme „pomoci“ ve studiu komedií mladoboleslavského Divadýlka na dlani „Vávra aneb Všechno, co jste chtěli vědět o Maryše a báli jste se Mrštíků zeptat“. Klasické dílo herci podají dnešní mladé generaci přijatelnější a humornou formou.

Říkáte, že na dopolední program nemáte volné ani místečko. Jaký je zájem zdejší veřejnosti o hlavní inscenace ?

V současné době máme vyprodané všechny zvýhodněné permanentky. Děkuji za to našim věrným divákům, příznivcům. Jsem ráda, že nám lidé věří, i když někteří z nich pozvané hosty, spolky neznají, ale věří naší dramaturgii, že jsme nevybrali špatný program. Že divadelníci odjinud přivezou něco zase zajímavého. Nesmírně si důvěry v tento festival ceníme. Co víc si přát. Zároveň děkuji i všem sponzorům, dokonce jsme pro letošní ročník získali i dva nové. Je hezké, když vás majitel firmy zastaví na ulici a nabídne svoji pomoc. Samozřejmě velký dík posíláme městu Česká Lípa, které je v našem snažení oporou.

Připravit přitažlivý program, dojednat soubory, prostory, zázemí a vše nezbytné pro týdenní divadelní kolotoč asi není v silách jednoho člověka, jak organizaci akce zvládáte?

Divadelní festival nikdy nedělá jeden člověk, ale parta. Já ve své organizátorské roli působím pátým rokem a bez téhle party by festival vůbec nebylo možné uskutečnit. Festivalu věří a zajišťují veškeré zázemí, dění. Kromě té lásky k divadlu, co nás pohání, tak všichni pracujeme bez nároku na honorář. Českolipský divadelní podzim děláme úplně zdarma.

Českolipský divadelní podzim byl vždy spojen s prostory Jiráskova divadla?

Pokud si pamatuji, tak ano, probíhal vždy v Jiráskově divadle.

Jak ta jeho „prkna“ vidíte vy sama, jak vaši přátelé, kolegové. Nejsou už příliš omšelá?

Jeho prostory mně osobně přirostly k srdci, miluji tu jeho patinu, ale jeho rekonstrukci samozřejmě fandím, zaslouží si ji. Když přijíždí kolegové z divadelních souborů, klubů, herci, tak jsou kupodivu nadšení a obdivují hloubku našeho jeviště. Viděla jsem i návrhy změn a rekonstrukce. Potěšilo nás, že město zajímal náš názor a také jsme svými zkušenostmi přispěli k jeho budoucí podobě. Myslím, že kapacita sálu je pro Českou Lípu naprosto dostačující. Nemusí tu být nic megalomanského.

V minulosti bývalo občas hlediště divadla poloprázdné. Postupem doby ale bývá problém vstupenku na představení sehnat. V současnosti je i tolik kulturních nabídek, že se překrývají a lidé mají dilema, co si vybrat…

Zájem o divadlo v České Lípě soustavně roste. Akcí všeho druhu je moc a přibývá jich. Potvrzuji, že až je občas těžké si z nich vybrat, takže já osobně si nestěžuji. Dokud lidé tvoří, schází se, tak je to dobře. Nemyslím, že by nabídek mělo být méně. Například my se s divadelní přehlídkou snažíme na termínech domluvit s organizátory Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica, aby se naše termíny nepřekrývaly. Každopádně je dobře, že lidé mají energii, kreativitu. Lepší než kdybychom si stále říkali jak je hrozné, že se tady nic neděje.

Dita KRČMÁŘOVÁ

• Rodačka z České Lípy (1976).

•Je předsedkyní a herečkou Divadelního klubu Jirásek a ředitelkou i dramaturgyní divadelního festivalu Českolipský divadelní podzim.

• Má ráda výzvy a věří, že zvládnout v životě jde vše, pokud kolem sebe člověk má ty správné lidi.

• Letos se koná už 43. ročník Českolipského divadelního podzimu. Přehlídka startuje 14. října a potrvá do 19. října. Program a detailní info o představeních najdete na webu www.cldp.cz.