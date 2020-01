Těžkou životní zkoušku připravil osud Janě z České Lípy. Učitelka v mateřské škole, nadšená sportovkyně, cestovatelka a maminka dnes šestiletého Matýska, si krátce po narození syna vyslechla krutý ortel. Chlapec má dětskou mozkovou obrnu. Život celé rodiny se otočil vzhůru nohama, Jana ale neztrácí optimismus a i díky pomoci od nadace Dobrý anděl se těší z každého pokroku malého Matýska.

„O synově nemoci jsme se dověděli krátce po jeho narození. Jeho pohyb je omezený, neleze, neplazí se, umí se například jen zapřít o předloktí nebo se otočit na bříško a na bok. Má zhoršenou psychomotoriku, kterou denně trénujeme. V necelých dvou letech poprvé začal brát do ruky hračky. Na mou pomoc je odkázán ve všech každodenních činnostech,“ vypráví Jana. Za svůj život už Matýsek absolvoval řadu operací, které mu pomohly zdravotní stav alespoň o trochu zlepšit.

Jana se do svého zaměstnání po rodičovské dovolené nevrátila. Nástup Matýska do mateřské školy, kde dříve pracovala, možný nebyl. Dlouhodobá náročná péče a psychické vyčerpání mělo vliv na celou rodinu a Jana se nakonec rozhodla začít o syna pečovat sama, bez Matýskova tatínka. „Toto období bylo pro mě jedno z nejtěžších jak po fyzické, tak i finanční stránce,“ vzpomíná. Už několik let ale má nového partnera Libora, který jí pomáhá.

Drobné pokroky

Vše zvládají také díky dárcům nadace Dobrý anděl, jejíž systém je postaven na každoměsíční finanční podpoře rodinám, ve kterých se objevila vážná nemoc. „Když jsme byli s Matýskem sami, část příspěvků od Dobrých andělů šla i na běžný chod domácnosti. Nyní z nich šetříme především na rehabilitační pobyty, které nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou. I když na nich syn dělá jen velmi drobné pokroky, víme, že mu pomohou ulevit od bolesti. Jeho tělíčko je třeba protahovat každý den. Měsíční pobyt ale vyjde i na 50 tisíc korun,“ líčí Jana.

Matýsek se nedávno z jednoho takového pobytu vrátil. „Cvičení je vždy náročné, ale já věřím, že se jednou jeho prvních krůčků dočkáme,“ říká Jana a dodává: „Víte, co nás Matýskova nemoc naučila? Pokoře a trpělivosti. Dokážeme se radovat z drobností, které si člověk neuvědomí, dokud se do takové situace nedostane.“

Z příspěvků rodina letos pořídila také speciální golfový kočárek.

Náklady rodin s dítětem s vážnější formou dětské mozkové obrny se měsíčně pohybují okolo 15 tisíc korun. „V rámci průzkumu, který jsme mezi rodinami provedli, jsme zjišťovali také výši jednorázových výdajů – například na pořízení speciálně upraveného auta, kočárku či úpravu bydlení na bezbariérové. Průměrně to bylo 416 tisíc korun,“ vysvětluje ředitelka nadace Dobrý anděl Šárka Procházková. „Není proto výjimkou, že rodiny hledají pomoc i jinde. Více než dvě třetiny z nich kontaktují další neziskové organizace, více než polovinu podporuje rodina, čtvrtina žádá o příspěvek stát či obec. Každá desátá rodina navíc získává finanční prostředky formou sbírek či charitativních akcí,“ dodává.

Poradily maminky

Nadaci Dobrý anděl paní Jana znala, ale nejdříve nevěděla, že o pomoc může požádat. Na rehabilitačním pobytu ji pak na možnost finanční podpory upozornily maminky, které se ocitly ve stejné situaci jako ona. „V případě onkologického onemocnění mohou Dobří andělé pomoci rodinám s nezaopatřenými dětmi, kde je nemocný rodič i dítě. U jiných onemocnění pomáháme dětem, jež se potýkají s mozkovou obrnou, vážnou metabolickou poruchou, těžkým kombinovaným postižením, cystickou fibrózou, nemocí motýlích křídel či jiným vážným onemocněním,“ doplňuje Procházková.

Rodiny se mohou s žádostí o pomoc obrátit na nadaci Dobrý anděl e-mailem či telefonicky. Mnohdy podporu nemocným nabídne i některý z lékařů či sociálních pracovníků. Finanční dary je možné poslat platebním příkazem dle údajů, které dárce získá při registraci na www.dobryandel.cz.