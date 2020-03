„Premiéra měla být 3. dubna a v současné době probíhají intenzivní zkoušky podle plánu. Kdy se ale odehraje, zatím nevíme. Představení jsou zatím zrušena a doufáme, že až bude provoz divadel obnoven, dostane se na řadu co nejdříve,“ uvedla šéfka baletního souboru scény Marika Mikanová.

Divadla i umělci jsou ve ztrátě

Ztráty zatím divadlo, které muselo být stejně jako další kulturní, společenské a sportovní instituce uzavřeno z nařízení vlády, nepočítá. „Jistě, že nás to ovlivní, protože kromě představení se ruší i zájezdy, ale ztráty jsme zatím nevyčíslili,“ uvedla ředitelka divadla Jarmila Levko.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Podle ní provoz divadla a zkoušek, které probíhají, neovlivní ani fakt, že převážnou část baletního souboru tvoří tanečníci ze zahraničí. Japonska, Francie, Austrálie, Ruska a Velké Británie. „Jsou to naši zaměstnanci, mají pracovní povolení a od minulého léta nebyli v zahraničí,“ zdůraznila s tím, že by se jich tak žádné opatření nemělo dotýkat.

To naopak podle mluvčího divadla Jakuba Kabeše dopadne na umělce, kteří pracují na volné noze. A potvrdil to i bývalý houslista souboru Petr Štainer, známý pod jménem Sandro. „No je to v… Koncertuju každý týden po celém Německu, to je moje jediná obživa, takže mi nezbývá než to nějak přežít a doufat, že bude líp, nic jiného se nedá,“ řekl známý houslista.

Zákaz cestování může ohrozit také Naivní divadlo v Liberci (NDL). To už teď počítá ztráty z představení, která hraje přes týden po celé republice, na více než 400 tisíc. V ohrožení totiž může být jeho účast na prestižním festivalu loutkových divadel v Německu, kam byla liberecká scéna přizvána letos na jaře.

„Mělo by to být v květnu, tak už to snad bude možné, moc by nás to mrzelo,“ uvedl ředitel NDL Stanislav Doubrava. „Nedá se ale nic dělat, ta opatření jsou podle mě rozumná,“ dodal a zároveň věří, že pandemie s jarem utichne. Kromě festivalu v Německu čeká totiž liberecké loutkoherce na podzim zájezd do Japonska, Jižní Koreje a Izraele. Stejně jako u Šaldů se i tady připravují na premiéru. Půjde o pohádku Kabinet zázraků.

Zhruba na 100 tisíc vyčíslil ztrátu jen v březnu také ředitel Městského divadla v Jablonci Pavel Žur. To ale není jediná překážka v provozu divadla, které staví výhradně na hostech. „Musíme čekat, až opatření skončí a pak budeme jednat s jednotlivými soubory o náhradních představeních. Už teď víme, že s kapelou Kryštof se domluvíme na příští rok,“ nastínil.

Ticho na ochozech i běhacích pásech

Kromě divadel utichla také sportoviště. Lyžařské vleky i běžecké pásy jsou vypnuté, činky leží na stojanech a posilovací lavice zejí prázdnotou. Vyhlášený nouzový stav poznamenal nejenom umělce, ale i osobní trenéry a provozovatelé různých sportovních center.

Třeba osobní trenér Patrik Kraus až do poslední chvíle doufal, že k úplnému uzavření posiloven nedojde. To se ale stalo a tak musel hned zrušit všechny své páteční tréninky. „Když pracujete na svém těle celý rok, každý výpadek delší než jeden týden je znát a mrzí vás. Důležité bude, jak dlouho zůstanou fitness centra uzavřena,“ uvedl.

A jaké má připraveny alternativy? „Plánuji nakoupit cvičící pomůcky jako kettlebelly, TRX, expandéry a používat hrazdy a bradla ve venkovních posilovnách. Cvičení venku chci spojit třeba i s během a zapojit cviky s vlastní vahou, které jsem v posilovně s klienty tolik nedělal. Věřím, že to bude dobrá změna a lidi bude cvičení venku bavit,“ nastínil řešení Kraus s tím, že zatím kvůli zimě se může zdát venkovní cvičení nekomfortní.

Uzavření se promítne i na financích, kdy osobní trenéři přijdou o část zisků. Kraus s krokem vlády souhlasí, nicméně si myslí, že se nemusela zavřít všechna fitness centra. Možnou cestu vidí v omezeném provozu, například deset lidí na hodinu, aby se snížila koncentrace osob. „Pokud bude uzavření trvat dlouho, tak řadě provozovatelů to může způsobit krach,“ doplnil Kraus.

Nařízení se dotkla i Jakuba Mirovského, který v Liberci provozuje pobočku KB5. Ty mají celorepublikově zavřeno až do odvolání. „Finanční dopady budou určitě. Žáci u nás mají tréninky předplacené a samozřejmě jim předplatné nepropadne, jen se prodlouží o dobu uzavření gymu. Provozní náklady jako nájem ovšem zůstávají,“ řekl. Pro něj to není jediný příjem, pracuje jako IT profesionál na volné noze. Aktuálně s kolegy probírá alternativní možnosti.

„Obrovská výhoda cvičení s vlastní vahou a kettlebell je právě v tom, že nepotřebujete moc prostoru a nikam docházet, stačí jen trochu morálky. Osobně plánuji pravidelně zasílat žákům instrukce, články a doporučení čemu se doma věnovat,“ popsal budoucí plány. A jak se staví k nařízením? „Mám oba rodiče v rizikové skupině, kteří se navíc starají o devadesáti čtyř letou babičku. Omezení proto vítám, dodržuji a rozumím, že je potřeba šíření co nejvíce zpomalit,“ odpověděl na otázku Mirovský.

Vzhledem k aktuálnímu dění se rozhodli omezit svou činnost také majitelé studia jógy Yogaholick Magdalena Klížová a Adam Knop. Až do odvolání zrušili kolektivní cvičení i workshopy. Nicméně už v neděli plánují vstoupit do on-line prostoru. „Situaci netřeba zlehčovat ani přehánět, prostě přijímáme to, co nemůžeme ovlivnit a ovlivňujeme to, co máme ve svých rukách,“ prohlásili.

Církev zvažuje on-line mše

Přísná opatření vlády se nemile dotkla také věřících. Vzhledem k povolenému limitu, který nesmí na jakýchkoliv akcích přesáhnout počet 30 lidí, se musely až do odvolání zrušit nedělní bohoslužby. „Mše svaté budou slouženy jenom v úterý až pátek, a to pouze v 7 hodin v kostele sv. Antonína Velikého. Počet účastníků nesmí překročit počet 30 osob,“ potvrdil arciděkan římskokatolické farnosti v Liberci Radek Jurnečka. „Uvažujeme také o možnosti přenášení on-line obřadu prostřednictvím webkamery,“ upozornil.

Další možnosti podle duchovních nabízejí Radio Proglas a TV Noe. Ruší se také některé další obřady, jako například plánovaná duchovní obnova a zastavena je i výuka náboženství.

Biskup litoměřické diecéze Jan Baxant, pod nějž spadá většina Libereckého kraje také v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu zopakoval svou výzvu k pomoci s menšími školáky v rodinách, kde nemají hlídání a školy se až do odvolání uzavřely. „Vyzývám mládež naší diecéze, studentky a studenty, starší žákyně a žáky základních škol, aby nabídli svou pomoc pohlídat v rodinách ty děti, jejichž rodiče musejí odcházet do zaměstnání,“ uvedl biskup.

Mezi výjimky, které včera mezi opatřeními vyjmenovala vláda, platí také pohřby, včetně těch církevních. V obou případech však musí být striktně dodržen maximální počet 30 osob.