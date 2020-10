Ti, kdo se těšili na nově nastudovanou operu Antonína Dvořáka Jakobín v libereckém Šaldově divadle, mají smůlu. Alespoň pro nejbližší týdny. V rámci nouzového stavu, který začne platit od pondělí, musejí divadla zrušit všechna hudební představení. Včetně muzikálů. Libereckou operu to postihne hned v úterý, kdy měla uvádět oceněnou operu Don Giovanni. Ruší se i představení Lovci perel a repríza Jakobína.

„Velmi mne mrzí, že jsme nuceni zrušit všechna operní představení do 18. října. Ještě větší komplikací je ovšem narušení zkouškového procesu operního souboru. Nezbývá než doufat, že takovéto opatření v této velmi nelogické dikci je snad poslední, kterého jsme se dočkali,“ uvedl šéf opery Martin Doubravský.

„Přišlo to, čeho jsme se obávali. V následujících dnech vám naše divadlo nebude moci nabídnout žádná představení. Ta operní a muzikálová hrát nesmíme, navíc už i k nám dorazil koronavirus a tak máme řadu zaměstnanců v karanténě. Pro divadlo to znamená kromě rušení představení také komplikace s dozkoušením dvou nejbližších premiér – Burian v Malém divadle a Moje první židovské Vánoce v Šaldově divadle. Samozřejmě uděláme vše pro to, abychom vše dohnali,“ doplnila ředitelka libereckého Divadla F. X. Šaldy Jarmila Levko.

Podle ní je nastalá situace velmi demotivující i pro samotné umělce. „Je nám to líto. Nejde jen o to, že si nemůžu jít do divadla zazpívat. Hlasivky se musí trénovat v prostoru, na jevišti. V obýváku u piana to tak úplně nejde,“ vysvětlila pěvkyně Věra Poláchová, která alternuje Julii právě v Jakobínovi.

Zákaz vystoupení i zkoušek přirovnává ke sportovcům, kteří musí podávat vrcholové výkony a najednou musí skončit s tréninkem. Připomněla, že nejde „jen“ o trénink samotných hlasivek, ale i psychiky. Koncentrace je u operních pěvců nesmírně důležitá. „Jeviště je jako posilovna a kdo tam nestojí, neposiluje,“ použila přirovnání pěvkyně.

Ruší se i jinde

Čáru přes rozpočet udělalo nařízení také Městskému divadlu v Jablonci nad Nisou. „Zrušeny musely být Perly světové operety, vystoupení skupiny Backwards i Davida Deyla,“ vysvětlil ředitel jabloneckého divadla Pavel Žur. Zrušený je i koncert vokálního kvarteta 4 TET s Jiřím Kornem nebo narozeninové vystoupení zpěvačky Jitky Zelenkové.

Změny se dotkly také mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. „Zrušen bude koncert s názvem Musica Bohemica. Náhradní termín tohoto koncertu bude patrně stanoven až na rok 2021,“ potvrdil ředitel festivalu Martin Prokeš.

A s radikální změnou programu se bude konat i koncert s názvem Chvalme Pána plánovaný na neděli 11. října v bazilice Všech svatých v České Lípě. „V důsledku přijatých mimořádných opatření a zákazu pořádání pěveckých koncertů nevystoupí Český filharmonický sbor se sbormistrem Petrem Fialou a sólisty,“ upřesnil Prokeš. Místo něj zařadí varhanní recitál varhaníka Vladimíra Roubala a trumpetisty Miroslava Kejmara.

Opatření se setkala s kritikou kvůli nekoncepčnosti řešení. „Zakazuje například pěvecký koncert jedné zpěvačky a zároveň umožňuje zpěv činohře. Chybí zřejmě těsnější spolupráce s ministerstvem kultury, které navrhovalo opatření v realizovatelnější podobě,“ kritizoval šéf Asociace profesionálních divadel Stanislav Moša.