Čochtan vypravuje. Slavnostní českolipská derniéra nejslavnější role Josefa Dvořáka se uskutečnila tento týden v Jiráskově divadle. Legendární představení je zpracováním nestárnoucího muzikálu Jiřího Voskovce a Jana Wericha Divotvorný hrnec.

S legendární rolí přijel Dvořák do České Lípy naposledy. | Foto: Deník / Vít Černý

A protože zmíněný hrnec má navíc kouzelnou moc splnit tři přání, není tu nouze o překvapivé dramatické zápletky. Premiéru měla hra v hlavní roli s Dvořákem v únoru roku 1993 a za sebou má téměř 750 repríz. „Čochtan je moje nejmilejší role, a že už jich mám pár za sebou. Čochtan je pohádková bytost, která má všechny báječné lidské vlastnosti, pohybuje se v říši lidí, nemoralizuje, netrestá, ale ukazuje to, co je pro nás lidi nepochopitelné že peníze nejsou v životě to nejdůležitější,“ řekl před časem v rozhovoru pro Deník Josef Dvořák.