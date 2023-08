Zrekonstruované Jiráskovo divadlo v České Lípě již brzy přivítá první diváky. Otevírací program bude probíhat pět dnů od 15. do 19. září, některá představení jsou již vyprodaná.

Jiráskovo divadlo v České Lípě prošlo rekonstrukcí za bezmála 190 milionů korun. | Foto: Město Česká Lípa

Rekonstrukce divadla v Jiráskově ulici trvala bezmála tři roky. Podle původních plánů měla být dokončena loni v létě, ke zpoždění došlo kvůli komplikacím s přeložkou kabelů. Divadlo po generálce za bezmála 190 milionů korun lidem nabídne více vstupů, prostoru, možností využití, moderní zázemí i divadelní techniku odpovídající současnosti. Hlediště je strmější.

Diváci zde najdou širší a pohodlnější křesla s lepším výhledem, přístupy pro hendikepované a výtah. Připravován je menší sál, kam se vejde stovka židlí pro komornější akce. Samozřejmostí zůstane divadelní kavárna, ale se samostatným vchodem a možností provozu bez ohledu na program divadla. Celý objekt bude kompletně bezbariérový.

Přestavba českolipského Jiráskova divadla je projekt, na který město Česká Lípa dlouhé roky čekalo. Za předchozí tři desetiletí vzniklo více variant, jak s divadlem naložit. První rekonstrukce byla připravena už v první polovině 90. let, kdy ji zhatila část zastupitelů. Ti pak uvažovali o monstrózní stavbě za stovky miliónů u Jeřábkova náměstí. Z novostavby sešlo. Následně radní vymýšleli přesun do KD Crystal. S rekonstrukcí stávající budovy se začalo v listopadu 2020.

První den otevření divadla, kterým bude pátek 15. září, bude patřit místním ochotnickým spolkům Divadelnímu klubu mladých a Divadelnímu klubu Jirásek. V sobotu 16. září bude na programu opera, v neděli pak program pro děti. Pondělí 18. září nabídne ve spolupráci s festivalem Lípa Musica koncert a poslední den programu bude patřit seniorům.

„Otevření Jiráskova divadla je velmi významná událost, kterou by si měl užít co největší počet našich občanů. Proto jsme program otevření divadla rozložili do několika dní. Věříme tedy, že si z programu vybere opravdu každý,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

O otevření divadla je zájem. Už nyní jsou vyprodané permanentky, páteční večerní představení Lakomec v podání DK Jirásek i opera Nabucco, kterou v sobotu 16. září přiveze soubor Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Vstupenky za zbývající představení jsou k dostání na webu cl-kultura.cz nebo v pokladně v KD Crystal a v Centru textilního tisku.

PROGRAM



pátek 15. září

17:00 Divadelní klub mladých Česká Lípa: C’est la vie

literární kompozice z beatnické poezie 50. a 60. let 20. st. protkaná šansony

18:30 – 19:30 Lucerna Light aneb možná přijde i Alois

scénky z Lucerny A. Jiráska v prostorách divadla jako připomínka historické tradice v podání členů Divadelního klubu Jirásek Česká Lípa

VYPRODÁNO! 20:00 Divadelní klub Jirásek Česká Lípa: Lakomec

světoznámá komedie hraná jako divadlo na divadle v hlavní roli s Karlem Bělohubým



sobota 16. září

VYPRODÁNO! 19:00 Severočeské divadlo v Ústí nad Labem – Giuseppe Verdi: Nabucco

opera se do Jiráskova divadla vrací ve velkém stylu s jedním z nejúspěšnějších představení Severočeského divadla poslední doby a jednou z nejslavnějších oper všech dob



neděle 17. září

17:00 Radim Vizváry: Pejprbój

rodinné představení předního českého mima Radima Vizváryho do děje vtáhne i ty nejmenší, pobaví se však i větší děti a samozřejmě rodiče



pondělí 18. září

19:00 Janoska Ensemble: The Big B’s

MHF Lípa Musica přispívá k otevření divadla fantastickým koncertem fenomenálního Janoska Ensemble, který tentokrát svým osobitým „Janoska stylem“ představí velké hudební mistry



úterý 19. září

17:00 Divadelní klub Jirásek Česká Lípa: Sen v noci svatojánské

závěrečný den je určen především pro seniory, ale u této legendární komedie domácího souboru, která se v České Lípě představí naposledy, se zasmějí všechny generace