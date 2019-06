Koncem letošního ledna totiž muž vylákal do restaurace, kde pracoval, bývalou milenku Simonu H., kde jí za pomoci současné přítelkyně a spoluobžalované násilím ostříhali její dlouhé vlasy. Žena prožila traumatizující šok, velké ponížení i bolest. Podle soudu se na nesmyslný skutek velmi důkladně připravili.

„Vykonali na ní osobní mstu. Bezostyšně, s vysokou mírou bezcitnosti,“ prohlásila po vynesení rozsudku samosoudkyně Zuzana Bohatá Koldovská. Dvojici samozvaných „kadeřníků“ potrestala rokem vězení s podmíněným odkladem na 24 měsíců. Strany si vzaly lhůtu na vyjádření, rozsudek tedy zatím není pravomocný. Za vydírání ve spolupachatelství jim za mřížemi hrozilo šest měsíců až čtyři léta, od přísnějšího trestu je ochránila pouze dosavadní bezúhonnost.

Jak uvedl státní zástupce Tomáš Mery, je bezpečně prokázané, že se skutek stal. „Celá událost vznikla z malichernosti. Obžalovaný se po rozchodu domáhal peněz a poškozená měla snahu dluh zaplatit,“ řekl Mery. Podle něj byl čin aktem odplaty. „Věděl, jak si na vlasech zakládá,“ dodal státní zástupce s tím, že pomsta, ke které si Lukáš K. přibral na pomoc současnou přítelkyni, byla velmi potupná.

Podle verdiktu soudu musí pachatelé uhradit několikatisícové škody zdravotní pojišťovně za léčbu poškozené. Zmocněnec 29leté Simony H. navíc požadoval od obžalovaných pro svou klientku 100 tisíc korun za neoprávněný zásah do osobnostních práv. Soud jí přiřkl nárok na 50 tisíc korun. „Vlasy jsem měla k pasu od malička. Znamenaly pro mě moc,“ svěřila se u soudu Simona H.

Předehrou aktu bylo 20 tisíc korun, které obžalovaný půjčil Simoně H. na neočekávanou platbu za elektřinu. „Nesepsali jsme žádnou smlouvu, při nedodržení dohody jsem jí slíbil ostříhat vlasy,“ vypověděl Lukáš K., což ale žena popřela. „Sankci neuvedl,“ namítla. Posléze navázali milenecký vztah.

Když se ale žena rozhodla zůstat s jiným partnerem, postoj Lukáše K. se začal měnit v nepřátelství. Půjčku aktivně vymáhal, přestože věděl, že je na tom žena finančně špatně. A po úrazu byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Zaznělo, že peníze mu měla vrátit do roka. Podle něj ale se splátkami otálela. „Rozešel jsem se s ní já, nikoli ona se mnou,“ dohadoval se.

Simona H. si nakonec podle svých půjčila peníze jinde a souhlasila se schůzkou, kde místo a čas určil obžalovaný. Kamarádku, kterou si vzala jako svědkyni předání sumy 20 tisíc korun, Lukáš K. z prostoru podniku vykázal a zamkl za ní. Po předání peněz začal své expřítelkyni vyčítat, že je to málo. Poté ji podle obžaloby chytil a odnesl do dva metry vzdálené chodby, kde už čekala jeho přítelkyně s kadeřnickými nůžkami v ruce. Tam jí pak násilím ostříhali její 60 cm dlouhé vlasy. Žena opakovaně vypověděla, že ji při stříhání drželi za krk, kopali do ní a bili ji.

Obhájce obžalovaných Jakub Beránek i jeho klienti nepopírali, že v chodbě u toalet Simonu H. ostříhali, nesouhlasili ale s tvrzením o fyzickém útoku a že by se chovali násilnicky. „Jednalo se o dřívější sázku s poškozenou, což jednání neomlouvá. Zvolili velmi nešťastné řešení,“ argumentoval advokát. Jak zmínil, vedla je neochota poškozené k řešení dluhu. „Psychické potíže poškozené pramení z toho, že se s ní obžalovaný rozešel, ne z ostříhání. Její nárok na nemajetkovou újmu považujeme za neoprávněný,“ mínil Beránek. I když obžalovaný na začátku líčení odmítl vypovídat, v posledním slově uvedl: „Není pravda, že jsme ji napadli. Z její strany to je pomsta, jak mě potupit. Byl jsem slepě zamilovaný a zaplatil jsem za to,“ řekl Lukáš K. Přítelkyně a spoluobžalovaná pak také vyloučila fyzický útok. „Ostříhání bylo přes čáru. Nemělo se to stát, ale stalo,“ dodala.