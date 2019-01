JEDEME NAOSTRO! Přinášíme vizitky první pětice dívek, které se přihlásily do soutěže Českolipského deníku a rády by se staly Dívkou Máchova jezera.

Bude naší Dívkou Máchova jezera blondýna nebo bruneta? Zatím jsou v převaze světlovlásky. | Foto: Deník

Už žádné pouhé prohlížení fotografií, ale dozvíte se, jaké dívky jsou, co si přejí a jak se vidí. Kromě krátkého představení všechny dívky odpovídaly na dvě stejné otázky:

1. Jaká jsem?

2. Jak se vidím za deset let

Vizitky všech třiačtyřiceti přihlášených dívek zveřejníme v tištěném Deníku postupně vždy ve čtvrtek, sobotu a v úterý. Další šestici najdete v Českolipském deníku v sobotu 20. dubna.

ANETA NOVÁKOVÁ - 16 let, Česká Lípa

Studentka s třední zdravotní školy v Liberci. Jejím největším koníčkem je tanec, je členkou českolipské taneční skupiny tutty frutty. Má ráda zvířata a cestování.

1. Přátelská, ochotná, cílevědomá, někdy i drzá. Ráda pomáhám lidem a ráda trávím čas se svými blízkými.

2. Za 10 let se vidím jako sestřička v nemocnici nebo třeba i na vysoké škole. Miluji tanec a zpěv, tak bych ráda i do budoucna dělala tyto věci jako koníček.

BARBORA KAPOUNOVÁ - 20 let, Česká Lípa

Sama o sobě říká, že je obyčejná holka, která si chce splnit dětský sen a stát se modelkou. Baví ji móda. Je ráda mezi lidmi a tam, kde se něco děje.

1. Jsem přátelská, cílevědomá, energická a mám smysl pro humor…

2. V budoucnu chci být úspěšná atraktivní dáma, které se splnil sen. Přála bych si dotáhnout to ve světě modelek co nejdále to jen půjde.

JANA BÍLKOVÁ - 22 let, Nový Bor

Studentka Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem.

Doufá, že po prázdninách nastoupí do mateřské školy a bude se věnovat dětem, které podle svých slov miluje. Volný čas tráví s Novoborskými mažoretkami, které trénuje, a brigádničí za barem.

1. Jsem přátelská, veselá a odvážná.

2. Deset let je dlouhá doba a věřím, že všechno bude úplně jinak. Vidím se ale se svojí (budoucí) rodinkou v malém baráčku s bazénem. A že budu mít pořád ráda práci v mateřské škole.

VERONIKA KUČEROVÁ - 19 let, Kozly

Studentka VŠ J. E. Purkyně Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, která ráda cestuje.

1. Jsem veselá, společenská a komunikativní.

2. Po ukončení studia bych chtěla pracovat ve školství. Nejraději jako ředitelka mateřské školy. Jelikož ráda cestuji, chtěla bych získat užitečné zkušenosti i v zahraničí.





KAROLÍNA VLASTOVÁ - 19 let, Doksy

Studentka ekonomie a managementu mezinárodního obchodu, která má ráda historii a výlety po hradech a zámcích. Jako patriotku ji fascinuje královský hrad Bezděz a pekelná Houska.

1. Jsem přátelská, milá, ale trošku opatrná a cílevědomá.

2. Doufám, že za deset let budu se svým životem spokojená. Budu mít dokončenou vysokou školu, dobrou práci a kolem sebe milující rodinu, manžela a malou dcerku. Ale to vše je daleko. Je to sen. Můj osud je třeba jiný.

Jen na vás, čtenářích, je, kterou z nich, pošlete do finále. Tam se dostane dvanáct dívek s nejvyšším počtem hlasů. Navíc dívka, která od vás nasbírá absolutně největší počet hlasů, získá ocenění Dívka čtenářů Českolipského deníku.

A jak můžete svoji favoritku dostat do finále? Naše pravidla jsou jednoduchá. Podpořit dívky můžete pouze prostřednictvím originálního hlasovacího kuponu, který najdete v tištěném Českolipském deníku. Vyplněné hlasovací lístky můžete odevzdat osobně v redakci nebo poslat na adresu: Českolipský deník, Mariánská 216, 470 01 Česká Lípa. A to do pondělí 20. května (včetně)!!

O tom, která z dívek bude naší Dívkou Máchova jezera, rozhodne odborná porota. Veřejné finále proběhne v sobotu 15. června na hlavní pláži v Doksech. Jeho průvodcem bude herec Miroslav Šimůnek.

Na dvanáct finalistek a nejsympatičtější tvář čtenářů čekají hodnotné ceny od partnerů soutěže Regata Máchovo jezero, Hotel Port Máchovo jezero, českolipské cestovní kanceláře CK Eva Šulcová s.r.o. Vítězka kromě jiného získá roční kontrakt s prestižní modelingovou agenturou Reas Agency.

Fotografie všech třiačtyřiceti slečen, které se přihlásily do soutěže Dívka Máchova jezera najdete ZDE: Která z nich to bude?