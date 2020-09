Smutný rekord zapsali tento týden do svých statistik českolipští strážníci.

Injekční stříkačka. Ilustrační foto. | Foto: Městská policie Praha

Dívka jim na tísňovou linku oznámila nález většího množství injekčních stříkaček, které měly být u cyklostezky vedoucí do Manušic. Strážníci ji proto naložili do služebního auta, aby jim přesně ukázala místo, kde nebezpečný materiál leží. Nález byl překvapující, na jednom místě leželo 130 použitých stříkaček, které strážníci posbírali a uložili do speciálního boxu.