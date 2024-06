Úvalská kapela Divokej Bill zamíří letos v létě hlavně na festivalová pódia, ale pro své fanoušky si připravila také osm exkluzivních samostatných koncertů. Už v pátek 21. června zahraje ve Wake Sport Parku v České Lípě.

Roman Procházka, kytarista a zpěvák skupiny Divokej Bill. | Foto: Se svolením kapely Divokej Bill.

Fanoušci se mohou těšit na plnohodnotnou show, jakou na žádném z festivalů neuvidí. „Hrajeme téměř dvě hodiny, je to takové poděkování za loňskou tour,“ říká v rozhovoru pro Českolipský deník kytarista a zpěvák Roman Procházka s tím, že vstupenky se dají ještě sehnat tady.

Do České Lípy se vracíte ani ne po roce. Je to vaše oblíbené místo?

Ahoj. Ano, Česká Lípa je naše oblíbené místo. Máme tady spoustu přátel, skvělý fanoušky a máte zde super přístup města ke kultuře, který není úplně všude pravidlem, čehož si vážíme a to máme naši zemi opravdu projetou křížem krážem, takže to můžeme v klidu říct. A náš Vašek má kousek od České Lípy chalupu, takže tam i za ním občas jezdíme.

Co speciálního čeká na fanoušky během vašich letošních samostatných koncertů?

Je to takové poděkování za loňskou tour. A samozřejmě velký rozdíl oproti festivalu je ten, že hrajeme téměř dvě hodiny, neboť na festivalu hrajeme pouze hodinu, což je nějakých 14 songů. A kromě skvělého piva, drinků a jídla, jsme v bližší komunikaci s fanoušky. Třeba po koncertě máme autogramiádu a rádi bychom, aby lidi přišli, nechali doma starosti a užili si s námi večírek.

FOTO: Průvod superhrdinů, Neckyáda či koncerty. Lípa ožila městskými slavnostmi

Letos v létě jedete hlavně festivaly. Chodíte na nějaké i jako návštěvníci a které akce jsou vaše oblíbené?

Poslední roky festivaly moc nestíháme, pokud je u nás v Úvalech nějaký koncert, tak rádi zajdeme a nebo na někoho v Praze, ale jinak jsou festivaly v době, kdy na nich sami hrajeme, takže se občas sebereme a jedeme dřív, nasát atmosféru a kouknout na jiné kapely. Osobně bych rád zajel třeba do Karlových Varů na filmový festival, ale ještě se mi to nepodařilo, jelikož vždy někde hrajeme.

Tvrdíte, že vám nejvíc sedí venkovní open-air koncerty, ale letos jste si střihli vyprodanou O2 arénu. Jak jste si to užili?

Užili jsme si to moc, bylo to skvělý, strávili jsme přípravami dva roky, vymýšleli jsme celý večer, včetně vizuálu podia a doufáme, že se to podařilo. Odezvy jsou zatím pozitivní a za nás to bylo super.

Fanoušci mají obecně rádi osvědčené hity, jak reagují na nové písně? Třeba z posledního alba Bazilišek?

Překvapivě reagují velmi dobře, ale my jsme spoustu těch písní již nějakou dobu hráli na koncertech ještě před tím, než jsme je šli nahrát do studia a je to právě kvůli tomu, abychom si otestovali, jak budou fungovat na lidech. Takže je v podstatě už tak trochu znají a mají je pod kůží.

Doksy budou mít nové nákupní centrum. Stavba na opuštěném místě má začít letos

Už před lety jste vzali management kapely do svých rukou, jak se to osvědčilo a o co všechno se staráte sami?

Když nám dal minulý management výpověď na začátku roku 2012, tak jsme se rozhodli, že si to začneme dělat sami. Naší výhodou ale bylo, že jsme spoustu věcí dělali společně jako kapela, takže pro nás to byl v podstatě plynulý přechod, jen jsme si založili firmu na nás a jedeme dál. A samozřejmě je to plusové ve spoustě ohledech, není tam žádný prostředník a máme vše pod svou kontrolou. Jinak jako management řešíme úplně vše, od záchodů na našich koncertech, přes pivo, bary, jídlo, předprodeje, zázemí, merch, podium, zvuk, areál, sociální sítě, videa atd. Prostě opravdu vše a výhoda je, že je za tím právě ta kapela a samozřejmě skvělý tým lidí, který máme okolo sebe, bez kterých bychom to nedali. Naštěstí jsme parta kamarádů a bereme to jako víkendový výlet, který si jedeme všichni užít. I když je to naše práce, ale my tomu tak neříkáme.

Aby měl člověk energii pro fanoušky na rozdávání, musí se občas něčím odměnit. Čím si dobíjíte baterky vy?

Pro nás je nejvíc energie od lidí na koncertech, my si to tam jdeme opravdu užít, protože nás to baví. Jinak každý dobíjí baterky po svém, u mě jsou to výlety s dětmi a Šumava.

Letos si Česká republika připomene 35 let od pádu komunismu. Tehdy byli všichni plni velkého očekávání… Jste spokojeni s tím, v jaké zemi dnes žijeme?

Myslím si, že kdyby vás teď hodili portálem do doby před 35 lety, tak byste se velmi rychle chtěli vrátit zpátky do současnosti. Je to pouze o tom, že většinu věcí bereme automaticky, že jsou a máme díky nim pohodlnější život, ale neuvědomujeme si, že je to neustálý posun, který je pro nás přirozený a jednoduché je na vše nadávat a nekoukat zpět, což je občas důležité. Co by se stalo, kdyby najednou nebyl mobil, ne že by nebyl na chvíli, ale prostě konec? Vrátíme se zpátky k dopisům a telegramu? Ne, opět by někdo vymyslel něco jiného, aby se nám žilo lépe.

Mohlo by vás zajímat: Dřevorubecká elita se předvedla v Ralsku. Lesnický den pobavil i děti