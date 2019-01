Nový Bor /FOTOGALERIE/ - Dixieland, Michael Jackson i andělé. Fasádu Ajeto muzea ozdobí show plná figur.

Festival a symfonie radosti a mladistvého ducha. Nádech veselí, tance či jazzu, ale také šmrnc komiksu či zdatnosti sprejerů. Na fasádě čerstvě rozšířeného Ajeto Art Glass Musea v Novém Boru, ve kterém je mimo jiné umístěna sbírka skla z mezinárodních sklářských sympozií do roku 2006, vyrůstá v těchto dnech unikátní prostorová kompozice.

Neobvyklé výtvarné dílo s využitím nezvyklých materiálů připravuje pro majitele novoborského areálu Ajeto Petra Novotného světově proslulý sklářský výtvarník Ivo Rozsypal.

Barevné veselí

Projekt koncipoval jako plastický obraz, kde se před namalovaným pozadím na fasádě muzea bude vznášet celá řada figur, především sklářů a muzikantů. „Od začátku jsme do toho šli s tím, že to, co vznikne, musí být barevné, veselé, že to musí být rachot a sexy," popisuje Rozsypal záměr, na kterém se už před sedmi lety shodnul s majitelem celého Ajeto areálu Petrem Novotným.

Záměr se určitě naplnil. Plastický obraz ještě čeká náročná instalace, ale už teď je jasné, že o barevnost či veselí v něm nouze opravdu nebude. „Možná, že na někoho bude působit tento projekt až pouťově," připouští dokonce Ivo Rozsypal.

Světoznámý sklářský výtvarník je známý obdivem k horolezcům, možná od nich pochytil touhu po překonávání „prvovýstupů". Často se totiž pouští do věcí a postupů, které zatím jiní nezkoušeli. V devadesátých letech byl možná prvním domácím sklářským výtvarníkem, který začal ploché sklo i speciální sklo opaxit řezat vodním paprskem. Expedicí do neprobádané oblasti je i projekt, který teď vyroste na Ajeto Art Glass Museu.

Rozsypal tu použil materiály pro sklářského výtvarníka absolutně netypické nerez, dural nebo hliník. „Chtěl jsem pracovat s trvanlivými a dokonalými materiály, protože výtvarné umění v exteriéru je hodně zranitelné," vysvětluje výtvarník.

Jackson se našel

Duralové figury nechal opět zhotovit osvědčenou metodou řezání vodním paprskem a kvůli nanášení barev na figury oslovil autolakýrnickou dílnu. „Pro zajímavost červené triko na figuře Petra Novotného je originál barva Ferrari a zlatý sklář je barva Harley Davidson," doplňuje Ivo Rozsypal.

První figury se už před Ajeto Art Glass Museem visí. Nad figurou Petra Novotného se vznášejí sklářští andělé a další figury čekají na instalaci v ateliéru novoborského výtvarníka. Do kompozice „zapadne" řada portrétů významných osobností sklářů, výtvarníků i všech muzikantů novoborského Ajeto Dixielandu.

Na všechny by se měl z odstupu, z pravé strany s údivem dívat Michael Jackson, který by měl v komiksové bublině celé sexy veselí komentovat slovy: „Nejlepší hudba je božské foukání skla. Konečně jsem se našel!"

Rozsypal: Veselá symfonie má i vážnou část

Nový Bor - Jeho dílo Butterflies In Love, Zamilovaní motýli, před třemi lety přesně vystihlo náladu tehdy končícího sympozia. Motýlí poklona lásce a přátelství našla v atmosféře končícího sympozia, skvělé a vydařené akce, silnou odezvu.

Trefit se do nálady se světoznámý sklářský výtvarník Ivo Rozsypal nyní pokouší znovu. V Novém Boru má viset jeho plastický obraz, z něhož má čišet radost, veselí, chuť, dobrá nálada a zábava. Co o tom říká sám výtvarník?

Jak to vzniklo?

„Nemohlo by to vzniknout bez schopnosti a odvahy majitele Petra Novotného. Před mnoha lety jsem byl Petrem Novotným vyzván, abych pomaloval fasádu budovy postavami sklářů. Znal totiž moje plakáty při výzdobě města, které občas tuto tematiku zpracovávaly. Úkol jsem s radostí přijal, nicméně jsem se obával, že malby fasádovými barvami v exteriéru zajdou, neboť jsou nestálé a navrhl jsem prostorovou kompozici, kde by létali skláři, muzikanti, tanečnice. Chtěl jsem vytvořit opravdu festival radosti a mladistvého ducha."

Stihne se to do IGS?

„Je třeba zdůraznit, že to je nesmírné kvantum obtížné práce, a proto se nepodaří celou kompozici dodělat podle původní představy do letošního sympozia IGS. Takováto věc nejde uspěchat. To je při tom veselí ta vážná část symfonie. Navíc cokoliv jsem vždycky dělal, byla dosti odvážná půda, kterou nikdo jiný přede mnou neprošel. Během sympozia bych ale rád celý projekt návštěvníkům akce představil."

Co vás ještě čeká?

„Potěšilo mě, že jsem byl pověřen rolí člena výkonného výboru významné výstavy Kanazawa 2016 v Japonsku. Výbor je pětičlenný, a jen pro zajímavost, Japonsko zastupují takové osobnosti jako je pan Fujita a profesor Takeda, jejichž jména jsou mezi novoborskými skláři velmi dobře známá. USA zastupuje D. Carlson, dalším členem je historička umění z Dánska B. Laursenová a já.

Výstavy v Kanazawě se konají v tříletých periodách, udělují se tam ceny a já jsem tam v roce 1995 získal stříbrnou cenu."

Ivo Rozsypal • akademický malíř, světoznámý sklářský výtvarník

• narodil se 12. srpna 1942 v Brně

• žije a tvoří v Novém Boru Arnultovicích

• kresbě a malbě se věnoval už v dětství v Brně pod vedením malíře Bohumíra Matala, člena skupiny 42

• vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Kamenickém Šenově a Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze v ateliéru Stanislava Libenského

• v letech 1973 1983 byl designérem Crystalexu Nový Bor

• od roku 1984 využívá ve své tvorbě speciální sklo opaxit, charakteristický materiál pro jeho nejproslulejší díla

• v 90. letech použil jako jeden z prvních českých sklářských výtvarníků technologii řezání plochého skla vodním paprskem

• v roce 2009 vydal rozsahem i zpracováním fenomenální knihu o svém životě a tvorbě, nazvanou „Ivo Rozsypal sklo, kresba, malba"