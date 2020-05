V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar ve výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Vyhrajte dárkový box

Partner projektu připravil pro 15 z vás věcný dar v podobě oblíbeného dárkového boxu. Jak vyhrát cenu? Soutěžní otázku najdete ZDE.

Českolipský okres

1) Sociální služby města Mimoň, p.o., Pražská 273, 471 24 Mimoň

Hrajeme si spolu

Propojování generací seniorů a dětí nám přijde smysluplné a obohacující pro obě strany. Děti se seznámí se životem seniorů, podporujeme tím úctu ke stáří, naši klienti, senioři vždy doslova ožijí v přítomnosti dětí, ať již školou povinných či z mateřských škol. Podařilo se nám navázat spolupráci s místními základními školami a děti se svými učitelkami nás pravidelně navštěvují. Ať již s námi hrají pexeso, hru Člověče nezlob se či Bingo. Soutěživost je jak v dětech, tak v našich klientech. Děti u nás měly i tvořivé dílničky, společně jsme tvořili vánoční přízdoby. Život našich klientů velmi obohacují i návštěvy s domácími mazlíčky, o to více potěší děti, které předvedou své umění agility se svým čtyřnohým přítelem. Velkým, dojemným počinem byl dárek od dětí ZŠ Zákupy. Děti se v rámci Ježíškových vnoučat dohodly a věnovaly našim seniorům překrásný dárek, vystoupení papoušků Ara. Předání bylo dojemné, děti nám zazpívaly, zahrály si hry, prožily u nás zajímavý den. K setkávání dochází k v rámci Vánočního jarmarku, který již několik let provozujeme. Dopoledne je stánek s výrobky našich klientů v obležení dětí, které si zvykly, že za malý peníz u nás pořídí krásnou vánoční výzdobu. Opět tak dochází k propojování generací, alespoň v našem Domově v Mimoni. Spolupráce ale neutichá a již se chystáme na jarní dílničky, děti k nám opět přijdou a Domov opět ožije smíchem, švitořením dětí. Pokud by se nám podařilo v projektu Propojujeme generace uspět, rozšířili bychom aktivity dětí a seniorů i do našeho překrásného lesoparku, v kterém je areál umístěn.

2) Domov pro seniory - Sociální služby města České Lípy, Na Blatech 3211, 47001 Česká Lípa

Mezigenerační hravé odpoledne

Náš domov chce uspořádat společné hry pro seniory a děti. V našich hrách chceme propojit seniory s dětmi z mateřské školy, základní školy i střední školy. Pozvat chceme nejen naše klienty, ale i seniory z různých spolků ve městě. Všichni víme, že aktivita, pohyb a dobrá nálada je jednou z možností, jak zpříjemnit seniorům život. Naším cílem je snížit pasivitu a nečinnost, které velmi často senioři podléhají. To, že aktivizace seniorů je nejlepší prevencí stárnutí, potvrdilo již mnoho akcí, které jsme pořádali. Navíc společné aktivity s dětmi a mládeží mají naši senioři velmi rádi. Děti z mateřinky vystoupí v průběhu her, žáci základní školy budou soutěžit spolu se seniory a studenti střední školy budou dělat rozhodčí disciplín. Budou soutěžit v hodu míčkem, kuželkách, stavbě rovnovážné stavebnice, procvičí si mozek. Po skončení disciplín si spolu všichni mohou posedět, popovídat, pochutnat si na dobrotách a společně se bavit při hudbě.